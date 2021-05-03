國內疫情擴大延燒 蘇貞昌1日視察中央流行疫情指揮中心

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光，因兒子趙介佑涉及毒品案請辭，行政院長蘇貞昌1日對此回應，清廉、勤政是民進黨創黨價值，也是他一生的堅持，沒有任何人有資格破壞。國民黨立委賴士葆昨(2日)在臉書批，蘇貞昌再提起蔡英文說民進黨清廉、勤政的宣示，這是太大的諷刺了啊！

被問及趙映光發布聲明請辭，蘇貞昌1日視察中央流行疫情指揮中心，接受媒體聯訪時指出，清廉、勤政是蔡總統一再地宣示，這也是民進黨創黨價值，也是他作為創黨黨員一生堅持，「我認為沒有任何人有資格破壞這一個民進黨的最基本價值，也是全民對民進黨的要求，做為執政黨責任更重，所以有違反的人，不只以黨紀處分，若違反國法更應該嚴正執法」。

對此，賴士葆2日在臉書質疑，「如果『清廉』，不會在立法院硬要通過挺貪腐的國務機要費除罪化。如果『勤政』，怎麼會發生太魯閣慘案？那是政府怠惰失職所釀成的人禍。如果『愛鄉土』，就不會叫國人吃萊豬，讓日本核廢水以鄰為壑，還把台灣拖下水，說駐日代表謝長廷和原能會的說法不違背。」

賴士葆更說，「民進黨黨代表的加持好像變成護身符，也就是這個黨沉淪的鐵證，趙介佑(已遭開除黨籍)憑著黨政高層的包庇，多年來成為魚肉鄉民的黑道角頭，連警方都要對他縱容再三。包商李義祥(停權狀態)以登記兩百萬的資本額可以無往不利標到上億元的工程。這些都只是冰山一角的縮影，其他隱藏在檯面下的不知凡幾。」

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(中時新聞網)