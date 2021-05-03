上海有很多「一條街」，如過去「酒吧一條街」是衡山路、「家具一條街」是宜山路、「美食一條街」是吳江路等等。然後呢，上海也有兩條浪漫的馬路，都被封為是「戀愛一條街」，其中第一條的是因為名稱就很浪漫：甜愛路。

另外一條呢，就是這篇要介紹的：桃江路、東平路。兩條馬路頭尾相接，形成一個圓，剛好可以漫步一圈，如果加上周邊的汾陽路、復興中路，你會看到許多知名建築如：宋子文故居、蔣介石愛廬、黑石公寓、克萊門公寓、公總官邸、白崇禧將軍故居等等都在此處，正因為此地的租界風情，大導演李安在《色戒》電影中大量在此區取景喔！

要來到這裡，可以搭乘地鐵1、7號線到「常熟路」站，然後沿著衡山路往南，當你看到知名的「香樟花園」，就到了，上海桃江路無老鍋香樟花園。

香樟花園。（作者提供）

位在桃江路口的這棟建築物，為了不破壞百年香樟樹，特別圍繞著它而建，形成一大特色，早年香樟花園可是衡山路的地標，現在由來自台灣的無老鍋進駐。

在上海桃江路口，建議你抬頭張望一下，這裡還留有電車電線，仔細瞧，彷彿有著音符的五線譜～～我們先往東邊的桃江路走起。

提供兩個不同版本的風情：夏日的桃江路，整條的綠色隧道，是不是超級美的呢？！到了冬天則出現了蕭瑟的美感，而且啊，這一排都是老洋房，是電影《色戒》中曾經入鏡的喔。

這裡的桃江路21號，是幫主旅居上海時曾經住過的地方：上海一圓老房子的夢。

本來隔壁還有上海最火紅的打卡咖啡廳「老麥咖啡」，它在2016年底離開桃江路之後，這條戀愛一條街就開始走下坡了。走到桃江路底，有一間開了很多年的知名可麗餅店。

這間名為La Creperie的可麗餅店挺厲害的，幫主在當年開幕時就來過，這麼些年下來它也開設分店且持續受到歡迎。

接下來，衡山路西側的桃江路，路面很不一樣，其實，這是上海傳統的「彈格路」，是一種要用手工慢慢鋪墊的工法，這是在2008年上海為了重現昔日上海風情特別重新舖設的喔！那時我也正好躬逢其盛，來，看看08年施工時我與好友外拍的畫面：

工人正在鋪設上海傳統的彈格路。（作者提供）

說完了桃江路，接著來走走東平路，說到東平路，它有幾個經典建築：

上海東平路宋子文故居。（作者提供）

首先是在衡山路口的大紅色系顯眼建築，這是宋子文故居，電影大城小事的取景地，這裡曾經是知名餐廳、酒吧，當年每個晚上都是老外聚集，現在風華不在，幫主最近去的時候已經處於歇業不開放的狀態。

繼續往東走，會經過上海音樂學院，在圍牆內這棟建築是「蔣介石愛廬」，這是宋子文買下送給宋美齡作為結婚陪嫁，蔣介石題名為愛廬。

可惜的是愛廬位在校區內，僅能隔著圍牆拍拍照，偶爾警衛心情好的話，會讓你近一點拍照，但無法入內參觀。至於音樂學院的對面，則是來自台灣的Green & Safe。

這間主打有機料理的餐廳，很受到老外的喜愛。以前這個位置是法國麵包Paul，然後，後排以前還有許多餐廳，像是滴水洞、Simply Thai天泰等等，現在幾乎全面撤出，整個桃江路、東平路遠不如當年意氣風發，氣場整個弱了下來。

不過話雖如此，氣場是會輪動的，現在就有知名的花藝公司「野獸派」攜手丹麥國寶級居家品牌「GUBI」在桃江路15號打造了一間BEAST x GUBI HOUSE。結合咖啡與旅店，打造了一間僅有兩個房間的特色展示點，也許隨著新一代的廠商店家進駐，戀愛一條街很快又會重現昔日風采！不論如何，你的上海行程可千萬不要錯過這一段舒服又充滿租界風情的地方喔，找個下午輕鬆的帶著相機緩緩散步，相信你的上海行程會有很不同感覺喔。（上海幫幫主/台北）