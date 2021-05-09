前幾年日本掀起一陣「珍奶熱潮」，各地珍珠奶茶店如雨後春筍般開幕，甚至還出現了珍珠的「魔改」料理，不過除了珍奶以外，在日本愛知縣的名古屋還有不少「台灣美食」受到當地人喜愛，然而這些食物的實體曝光後，不少台灣人都感到非常傻眼，直呼：「台灣沒有這樣的食物！」。

日本綜藝節目《日本大國民（秘密のケンミンＳＨＯＷ極）》近日前往名古屋製作美食特輯，指出當地有許多冠上「台灣」之名的美食，像是：台灣拉麵、台灣咖哩以及台灣乾拌麵等等，而且全都很受當地人喜愛，節目組實際採訪名古屋民眾，大家也證實台灣相關料理的餐廳在近幾年暴增，「名古屋人很容易選擇冠有『台灣』兩字的餐廳」。

據了解，「台灣美食」的起源來自於當地一間台灣拉麵店「味仙」，老闆郭明優就是台灣人，他將台南小吃擔仔麵和四川的辣味結合，把辛辣的絞肉淋到煮好的麵上，最後再依個人口味放入適量的大蒜。至此以後，凡是加入絞肉的料理都會被冠上台灣之名。

另外，節目組也採訪了「元祖台灣咖哩（元祖台湾カレー）」，讓台灣咖哩成為日本網友的討論話題，登上推特熱搜。不過咖哩的「真面目」曝光後，不少台灣人看到都覺得十分傻眼，忍不住吐槽台灣根本沒有這樣的食物，「便當店的咖哩配菜才是真正的台灣咖哩沒有之一」、「台灣咖哩明明就是螢光色的」、「台灣根本沒有這種咖哩」。