民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，遭開除黨籍，卻又被掀出，他曾在2018年5月14日入伍服替代役，卻擅離職役，北市兵役局表示，趙介佑已遭移送法辦。對此，網紅歷史哥想起過去台北市黨部主委吳怡農曾提倡「在家當兵」，落實國防，而趙介佑卻是落實「在家逃兵」。

民進黨台北市黨部評委會1日晚間通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，但又爆出趙介佑目前還是替代役男，據了解，趙介佑是2018年5月14日入伍，是替代役第190梯，但因出勤不正常，仍還剩下8丶9個月役期，未來趙介佑若遭被判刑3年以上，就不需要服剩下役期，判3年以下，服完刑之後，就要再繼續服完替代役。

對此，歷史哥今（3日）在臉書分享一張圖片，譏諷吳怡農過去提倡國防從社區做起，建議「在家當兵」，組建國土防衛部隊；黨員（趙介佑）落實在家逃兵，「農農真有你的」！

歷史哥今（3日）在臉書分享一張圖片，譏諷吳怡農提倡「在家當兵」，組建國土防衛部隊，趙介佑落實在家逃兵。（圖片摘自歷史哥臉書）

國民黨台北市議員羅智強看到這張圖片，也立即在臉書發文表示，歷史哥的這張圖，不分享對不起吳怡農，並表示「如果吳怡農當國防部長，趙介佑當參謀總長，焉懼中共導彈航母，一柄在家牌掃把，就叫共軍灰飛煙滅」。

許多網友也在羅智強的po文底下留言表示，「難怪馮世寬當時公然指控他是『渣男』，現在終於知道原因了」、「黨證無敵誰敢抓」、「這兩位的組合，簡直是拿國防開笑話」、「天大的笑話」。

吳怡農去年10月主張「全民在家當兵」，遭退輔會主委馮世寬直批，「那是個渣男，不要聽他的」，後來馮世寬澄清，「渣男」是指吳所提計畫不值得考慮，現在最重要的是全民國防。

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民進黨北市黨部淪陷？吳怡農遭爆與「趙氏家族」關係 徐巧芯籲：全面掃黑、證明非傀儡

(中時新聞網)