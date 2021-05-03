印度新冠疫情失控，連日來確診與死亡數不斷創新高，但令人憂心的是，目前恐怕還不是最慘，更慘的最高峰本周即將到來。印度政府任命的模擬感染軌跡小組提供的最新數據模型顯示，印度新冠病毒病例將在5月3-5日達到巔峰。小組負責人、印度政府顧問維迪亞薩加爾（M. Vidyasagar）憂心表示，據信實際感染人數或許要再高50倍，因為許多感染了新冠病毒的人沒有表現出任何症狀。

該團隊曾在4月2日的一份報告中向政府高級官員預警，病例將在5月5-10日達到頂峰，但因為新冠病毒傳播速度又快又急，遠比預期的快，最新的推算顯示，疫情最高峰將比原先推估的早了幾天，將在5月3-5日達到最高峰。這勢必對醫療資源已經嚴重短缺的印度，造成更大的壓力，迫使印度政府急需從世界各國尋求氧氣、藥品和其他必需品援助。

印度疫情告急，逾40國承諾提供製氧機和呼吸器等重要物資援助。不僅醫療物資匱乏，印度多個邦因疫苗短缺甚至斷貨而向外求援。印度雖對所有成人開放疫苗接種，但由於供應量短缺，45歲以下民眾只能先上網登記。

(中時新聞網)