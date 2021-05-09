醫護團隊在靜思精舍師父帶領下，以恭敬虔誠的心參與浴佛。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

邱先生（左二）許願，手術治療順利能繼續當志工。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

5月第二個週日是母親節、佛誕節，也是全球慈濟日三節合一的日子。台中慈濟醫院9日舉辦戶外浴佛活動，防疫聲中同步為世界疫情祈福，同仁眷屬與病人逾260人，敬虔祝禱所有人安度疫疾，回到平安喜樂。

今日浴佛隊伍中不少大眾與住院病人特地出席，吳太太胸前懷抱1歲兒子，小男娃過程中十分安定，露出淺淺笑容。吳太太說，以前參與浴佛，都特別感動，浴佛這天跟孩子生日很近，帶孩子來體驗，也把祝福送給他。

住院的邱先生，下周將接受脊椎手術，太太陪同推著輪椅參與浴佛，向菩薩許願，一切平安順利，未來能繼續當志工。90歲羅女士由看護陪同出席，他說要祈求大家都平安。

「每年這個時間都是最溫暖的時刻」，台中慈濟醫院院長簡守信指出，這一天最能讓人感受世界互動的愛，希望藉浴佛，把互動的愛擴及所有地方，心口合一祝福全球在苦難中的人們，並把善念化為實際行動。

簡守信表示，疫情再起，場地移到戶外，除了升高防疫等級，更希望同仁沈澱心情，用更嚴謹、更寬廣的心，把慈悲的心願上達諸佛天聽，期待印度等疫情日益嚴重的地區，早日弭平災疫。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷說，變種病毒來臨的此刻，祈禱醫護人員把關做好自身防疫，保護自己、家人與會眾。他鼓勵大眾面對疫情，響應證嚴法師推動的「非『素』不可」，加入茹素行列，身安、心安，天下無災難，回歸祥和社會。

心臟血管中心主任謝世榮看到所有人自動自發參與，整齊畫一的動作而備受感動，內心充滿平和，更祝福全天下的人都能得到寧靜；護理部教學護理師趙永芳第一次參與浴佛，他也是一個孩子的母親，「在疫情嚴竣時節，與醫護同仁共度，內心特別踏實。」度過跟往年特別不同的母親節。

(中時 )