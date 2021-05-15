法務部調查局因應雙北疫情警戒提升至第3級，嚴查疫情假訊息案，自「諾富特」事件發生迄今，已蒐報不實疫情情資128件，立案調查15案，其中1案已移送地檢署偵辦。調查局強調，已指示資安站及各地外勤處站積極蒐報假訊息及電腦犯罪等情資外，並嚴防陸方趁我疫情嚴峻時期，散布疫情假訊息、以駭客網攻我關鍵基礎設施案件。

調查局表示，為因應疫情警戒升至3級，調查局通函全國外勤處站依據去年成立的「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」積極蒐證，並配合各地檢署的「查緝民生犯罪聯繫平台」積極查緝囤積防疫物資、民生物資、哄抬價格等案件。

調查局指出，自新冠肺炎「諾富特」事件延燒迄今，調查局在數週內已蒐報不實疫情情資計128件，立案管制計15案，其中已移送地檢署1案，另已偵辦2案待移送，溯源成功待偵辦計4案。

另為防制大陸利用疫情對我國從事認知作戰及針對關鍵基礎設施進行網路攻擊，調查局已指示資安工作站及各外勤處站積極蒐報假訊息及電腦犯罪情資，並針對重要系統維運及資料中心運作人員，立即啟動異地辦公以避免疫情衝擊調查局工作。調查局亦呼籲民間企業及團體，加強資安防護作為，以避免資訊設備遭網路不肖駭客趁機植入勒索病毒等非法程式，造成財產上之巨大損害。

此外，調查局要求外勤處站對於非急要案件及業務緩辦，並確實紀錄處理進度，且適度調降管考。對於急要案件犯罪嫌疑人，則依檢察官指示，啟動各調查處站與檢察機關視訊設備連線系統，進行視訊遠距訊問。另幹訓班對新進學員採分流等防疫措施，啟動異地上班及彈性上下班機制，並暫停辦理訪問調查局活動。

(中時 )