本土疫情升溫，新竹縣政府14日舉辦府內一級主管與13鄉鎮市舉行一級應變會議，縣長楊文科以「做最壞的打算，最好的準備！」指示防疫團隊，並宣布原訂於端午節登場的台灣燈會及「竹夏星夜季」延後，復辦時間視疫情狀況而定。

楊文科表示，防疫如臨大敵，考量疫情可能擴散，警戒有可能升至第3級，縣府已預先規畫分流辦公，他也呼籲民眾不必過度恐慌，充分做好防疫，齊心度過難關。

竹夏星夜季原訂於端午節連假登場，台灣燈會主燈也預計在高鐵前廣場亮相，不過受到疫情影響，燈會及活動均延後辦理，縣府團隊考量視疫情狀況而定，原定下周要進場的燈會材料也均停止。

此外，新竹縣龍舟賽、大型端午節活動也均停辦，游泳館暫停開放，縣府補助的所有社團活動和旅遊，即日起至6月底一律停辦。針對八大行業部分，將由警察局等單位組聯合小組，不定時嚴格稽查，避免防疫漏洞。

(中時 )