男女感情間有一種說法，無條件給予喜歡的人各種幫助，但最後對方卻跟別人交往，那就會被說是「工具人」。人妻網紅「十三瑜」近日在臉書貼文，幫男性友人徵友，表示對方從她大學、就業、結婚生子到創業，不但一路陪伴還各種幫忙，「甚至可以個人幫我帶孩子」，她說這是一段珍貴的純友誼，但釣出眾多名人、網紅留言，鄉民女神潔哥更是直言此男士是「工具人的王者」。

十三瑜前天(4/18)在臉書貼出一則推銷單身男性友人的文章，文章在當天就被瘋狂轉發，成為眾人熱議焦點，十三瑜回憶，跟這位男性友人相識已6年，「從大一時的青澀，到我後面結婚生子、創業⋯都有你的陪伴與鼓勵」，大學時期兩人一起上下課，一起搭捷運回家，「一直到我懷孕、休學，甚至我的休學手續還是你幫我跑的」，十三瑜吐露沒能跟能朋友一起畢業，自己其實覺得很遺憾。

十三瑜臉書發文。(翻攝自十三瑜臉書)

而即使兩人的人生已經走向不同的方向，但男方始終惦記她想完成大學學業的念頭，去年鼓勵十三瑜去考轉學考，還幫她想好哪間學校跟哪個系所比較適合，理由是這間學校離她家很近；工作上，十三瑜處理公司帳務每次都覺得很頭痛，「你也是不厭其煩的教我，到最後乾脆幫我們算了」。

不但如此，十三瑜婚後，男方一有放假就到她家，「我婆婆都已經很習慣你的存在了，你跟保姆姐姐一樣都已經變成我們的家人了」，好到婆婆會請對方來家裡吃年夜飯，「也想把倉庫整理一下、弄個床跟冷氣，讓你住的時候比較舒適」，十三瑜的老公「老宋」還二話不說掏錢買了支7萬的錶送給這位男性朋友，說：「好朋友不用計較太多啦！男人要有一隻像樣的錶！」。

而這位男性友人，如今對十三瑜跟她夫家來說，已變得如同家人，她感謝對方，「連我的孩子你都開始學著照顧，甚至可以個人幫我帶孩子」，文末十三瑜表示男性友人還單身，歡迎女生私訊來認識，這篇文章釣出眾多網紅留言，「我是小生」以男性友人視角，幫他寫了回應文，「星期天配音是對的」則說：「幫QQ」，鄉民女神潔哥更是直指重點：「我看見了工具人的王者！」，文章甚至還紅到香港去了。

(中時新聞網)