梁靜茹將於6月首次南下高雄攻蛋，門票日前開賣隨即銷售一空，人逢喜事的她近日再傳好消息，本報獨家掌握她將加盟被譽為「天王天后推手」陳澤杉所成立的公司「澤山音樂娛樂」，強強聯手目標直指金曲歌后寶座。對此，陳澤杉25日受訪大方證實傳言，而梁靜茹的經紀人則回應「時機成熟」，對杉哥掌舵深具信心。

梁靜茹的經紀人表示，陳澤杉對於藝人的用心業界有目共睹，「靜茹一直很欣賞他但始終沒有機會合作，現在時機成熟，除了有老戰友添翼，又多了新夥伴加持，讓靜茹對未來的歌唱事業更充滿期待與信心」。陳澤杉對於首次和梁靜茹合作更是胸有成竹：「我一直非常欣賞她，在她身上我看見許多還沒被大家發現的鑽石，相信我們的合作鐵定能將鑽石的光芒耀眼整個歌壇。」

梁靜茹唱紅無數膾炙人口經典曲，被譽為情歌天后。（資料照）

梁靜茹出道21年，以療癒溫暖歌喉唱紅無數膾炙人口的經典歌曲，締造華語歌壇「情歌天后」地位，唯一美中不足的，是她去年6度入圍金曲獎最佳女歌手，最後仍鎩羽而歸，無緣鍍金封后，尤其她在典禮隔天一席「20年來，我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了，就剩下我…握在手裡的小抄，始終無法圓一個夢」感性自白，讓無數樂迷心疼不已。

梁靜茹唱紅無數膾炙人口經典曲，被譽為情歌天后。（資料照）

據悉，梁靜茹在友人牽線下僅和陳澤杉碰了3次面，雙方相談甚歡一拍即合，尤其陳澤杉過去戰功彪炳，包括蔡依林、張惠妹、孫燕姿、那英、蔡健雅、林俊傑、蕭敬騰、蕭煌奇等人都是在他的運籌帷幄下，攀上歌唱事業高峰並封王登后，更讓梁靜茹堅信雙方合作有助她登上后座。陳澤杉擁有30年唱片圈資歷，去年設立「澤山音樂娛樂」，抱著不成功便成仁的決心，希望再創華語歌壇經典，尤其他擅長打造女將，澤山音樂未來有望成為「天后宮」。

(中時 )