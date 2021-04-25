人妻網紅「十三瑜」18日在臉書幫一名男性友人徵友，不但細數兩人6年間的純友誼，還稱讚對方連孩子都幫她帶，不料貼文曝光後瞬間湧入近6萬人嘲諷論戰，網友直呼此男根本是她的「最強工具人」，甚至起底男方黑歷史。「十三瑜」沉默6天後，24日發聲明呼籲網友，只要3日內刪除惡意留言，她就不追究相關法律責任。

「十三瑜」在聲明中表示，很遺憾自己在臉書個人粉絲頁上單純向男性友人致謝的貼文，竟然引發爭議，不但有網友自行延伸文義轉貼、惡意留言，同時還有多家媒體報導，已對她的家人造成影響，甚至連她的孩子也遭起底曝光，對親友所衍生的傷害，她深感抱歉，也難辭其咎，為求家人能早日回歸平靜生活，她懇請曾對這篇貼文發表惡意留言的網友，3日內將留言或相關貼文刪除，她就不追究相關法律責任。

「十三瑜」24日發聲明呼籲網友，只要3日內刪除惡意留言，她就不追究相關法律責任。(圖/截自十三瑜臉書)

不過多數網友似乎不認同，紛紛留言回應「吃瓜有罪嗎？」、「乾脆你自己刪文不就解決了嗎？」、「會不會是東西賣不好開一篇蹭流量，順便開吉一波，人財兩得」、「借事件推高知名度」、「發一篇文再蹭一波熱度，神操作佩服」、「嗯…這種爆紅我也不要」。

有網友奉勸，正確的危機處理方式應該是先刪原文，再發文道歉，若道歉文底下還有人惡意謾罵才告，認為「十三瑜」針對原文開告有「釣魚」的可能，而且可受公評之事實要開告也有難度。

「十三瑜」18日在臉書發表一篇「因為你，我相信男女純友誼」的貼文，幫一名男性友人徵友，聲稱從她大一到結婚生子，男方始終陪伴在自己身旁，假日也天天都在她家，6年的友情變成像家人一般的關係，連孩子都可以幫她帶，歡迎有意願的女孩私訊。

文章曝光後，湧入近6萬網友朝聖，甚至還有大學同學起底男方黑歷史，指他為了這個女生「六親不認」，連媽媽燙傷都可以不管，由於貼文連日來不斷被轉貼、嘲諷，還被網友笑稱是「工具人之亂」。

(中時新聞網)