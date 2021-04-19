【回憶殺】47歲女星陳煒被粉絲暱稱為「煒哥」，而她早年出道因演出《梅艷芳菲》，飾演天后梅艷芳，有「小梅艷芳」、「翻版梅艷芳」稱號，2008年她風光嫁給台灣富商，未料婚姻2012年就告吹，她隱瞞了5年才說出真相，坦言兩人聚少離多，性生活受影響，更無奈說：「我對於他來說，就好像家裡的一件電器」。

出生在北京的陳煒1歲多時就跟父母移居香港，22歲時她參加亞洲電視舉辦的亞姐競選，最後獲得冠軍被亞視力捧，同期有萬綺雯、田蕊妮及楊恭如，都是當時電視台力捧對象，陳煒後來接連演出《美麗傳說2星願》、《梟雄》、《宮心計2深宮計》等走紅，最讓她被大陸觀眾熟知的，是2005年演出講述梅艷芳故事的《梅艷芳菲》。

陳煒與前夫4年婚姻告吹。（圖／取自《on.cc東網》）

2008年陳煒演出王晶監製的電視劇《仁者黃飛鴻》，結束後宣布與台灣富商顏志行結婚，並為家庭同步息影，也結束和亞洲電視12年之賓主關係。2012年她突然復出，稱是「戲癮復發」加盟無綫電視，婚變傳聞因此傳開，但她後來在主持的美食節目中邀來顏志行站台，公開放閃，不願承認婚變。

隔年，顏志行和歌手鄭雙雙傳出緋聞，陳煒才鬆口和顏志行早在2012年簽字離婚，她強調是個性問題，加上長期分隔兩地，最後決定分開，彼此關係還是像家人，她不排斥復合前夫，「現只想專注事業，感情事放一邊」，問她先前為什麼還在節目上稱顏志行「老公」？陳煒坦言對觀眾很抱歉，又因為沒跟顏志行鬧翻，所以沒有想要公開離婚事實。

陳煒人美身材好。（圖／翻攝自alicechanwai IG）

陳煒後來受訪，自曝性生活不協調也是和顏志行分開主因，坦言前夫「很少碰我」，她每天就像家中家電，負責做飯、做家事，像是工人，令陳煒自覺魅力不再，甚至懷疑起自己的女性特質和存在價值，結婚4年幾乎過著無性生活當然也沒孩子，她自責是「欠缺行動所致」。

陳煒說，顏志行主動提出離婚，她當下無法接受，難過到看精神科排解情緒，也才承認這4年已經磨滅兩人感情的事實，大嘆：「如果感情好，經常碰我，就不會離婚啦！」並表示：「11年前我選擇了愛情，覺得為了心愛的人可以放棄一切，他是我的世界，沒想到...原來愛情會有結束的一天」，但她沒因此放棄戀愛，強調未來還是希望遇見對的人。

承認離婚後，陳煒對鏡頭也越來越坦然面對傷心事，還接受電視台劇組邀約，到台灣拍相親節目，最後被被台灣男生要電話，可見身價依舊。不久她就傳出好消息，和有過一段婚姻的醫生陳國強熱戀中，她還陪男方到峇里島開研討會，十足有預習未來醫生娘的架式，求證陳煒，她也大方認了和新歡穩定交往中。

陳煒與新歡陳國強。（圖／取自《on.cc東網》）

未料，陳煒認戀不久，就冒出知情人士稱陳國強尚未和前妻離婚，算起來陳煒恐是無意間成為小三，對此，陳國強回應《東網》，澄清一年前就簽字了，「陳煒是個聰明女人，一定釐清關係才會開始」，並透露和前妻所生的兩個女兒也知道他和陳煒交往中，不清楚爆料者是誰，目的是什麼，媒體再求證陳煒，她開心說：「陳醫生都回應了，我也沒什麼好補充」，可見兩人關係絲毫未被傳聞影響。

4個月後，陳煒又傳出「婚頭」有意再婚，男友陳國強為了表示心意，甚至拿出千萬結婚基金，陳煒則否認此事，強調現在沒結婚這種終身計畫，，兩人私下財務也都分開，各自財政獨立，暗示並未靠男友養，但也補充笑說：「他找我拍廣告的話當然可以」。

(中時新聞網)