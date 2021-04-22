38歲香港女星蔣雅文被封為文青女神，13年前她來台開起咖啡店，2014年跟台灣男友朱經雄結婚，去年她透露因疫情生意難做，關掉台北分店後改到花蓮生活，銀行存款只剩幾萬元，但窮到盡頭反而變得豁達，自嘲「賤命一條」。昨(21日)她突然宣佈和老公離婚，「就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人」。

蔣雅文過去曾拍過陶晶瑩〈真的假的〉MV，來台定居多年的她早已落地生根，開過咖啡店、服飾店，去年因新冠肺炎疫情影響，不少服務業都受打擊，4月她在IG限時動態吐露因房租困擾，「有時候還是覺得『前香港藝人』這標籤好沉重，每個房東打聽後都會以為，來自香港的都很有錢，藝人開店都是做興趣，於是減租不會有我的份，約滿了還會再漲，『反正她是名人喔一定付的起』，姐心裡累，家裡的家用都快拿不出來了」。

蔣雅文宣布離婚。（圖／翻攝自yawen_j IG）

蔣雅文來台生活多年，有不少香港網友都十分羨慕她，去年7月她再回答關於移民問題，表示看過在台灣生活但不開心的台灣人，也認識在香港生活知足的當地人，移民就像跟一個地方談戀愛，住在一起久了很多問題都會浮現，適不適合要看個人，她更強調自己真的沒有大家想像的富有，銀行裡只剩幾萬元，「有時窮到一個程度反而變得豁達，賤命一條你有種就拿去」，並建議大家無論做什麼都要設定一個期限，像她在台北工作了8年，最後不管賺多少都要適時脫身。

蔣雅文自曝和台灣老公離婚。（圖／取自《on.cc東網》）

昨蔣雅文自爆，去年不僅把在台北的店收了，還到台中拍了婚紗照、燙了頭捲髮，「只想為這個身份留個紀念」，現在在忙考保育解說員資格，迴避了很久的話題也終於可以親自跟大家宣布，「至於跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利」，承認已經離婚，粉絲驚訝仍不忘為她打氣：「祝福你將會遇到對的人」、「日子是自己的，自己過得舒心舒服最緊要。果然是我女神」、「能坦白的面對自己很感動！祝福，加油」。

(中時新聞網)