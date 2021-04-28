台日桌球界的神仙眷侶江宏傑、福原愛驚傳婚姻走到盡頭。(圖／本報系資料照)

台日桌球界的神仙眷侶江宏傑、福原愛驚傳婚姻走到盡頭，不僅讓旁人感十分感嘆，更再次掀起網友對「格差婚」的討論。不過作家黃大米卻分享身邊友人的例子，工作實力強，靠賣團購年進帳千萬，最後卻決定嫁給月薪只有3萬元的老實人，婚後過得相當開心。黃大米坦言，「她需要的不是一個豪門，而是一個可以陪伴走人生的人。」

「格差婚（かくさこん）」意指夫妻雙方在學經歷、身分地位，或是經濟實力差距懸殊，即婚姻「門不當、戶不對」。這一詞在台日桌球眷侶江宏傑、福原愛夫婦婚姻告吹後引起熱議。不過，並非所有人都要求另一半條件需「門當戶對」，作家黃大米分享，身邊就有經濟地位懸殊卻步入婚姻的例子。

黃大米指出，有位朋友是團購圈的天后，這份工作讓她年收入有千萬進帳，外表出眾的她，歷任交往對象也都外型匹配。不過，在幾次感情受傷後，這位團購天后最後卻選擇與一位外表不帥、話不多，且月薪僅3萬多的老實人步入婚姻，老實人對她很好，兩人相處也非常融洽。「她目前過的很開心。」

被問到夫妻兩人收入懸殊，友人卻完全不介意，黃大米表示，「錢的部分，她自己已經多到滿出來，所以她需要的不是一個豪門，而是一個可以陪伴走人生的人。」由此可知，不論男女只要自己有錢，連伴侶的選擇範圍都可以變大、變寬，以及自訂規則。「公主自己有城堡，就不需要看太多臉色。」

(中時新聞網)