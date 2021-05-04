來自台北的蔡瑞珉，有著大男孩的調皮，話語中充滿了活力和幽默，完全表現他身為運動員的開朗。被問到為什麼要轉職到永慶房屋擔任服務專員？他爽朗笑答：「因為這份工作從薪資和工時就全方面優勢阿，每個月又還有八到九天的彈性排休！」

從游泳教練到服務專員 薪資更高也更多生活自由

自小喜歡體育的瑞珉，從國小到國中，始終都是籃球校隊的一分子。但無奈因為身高劣勢，上了高中後就無法在球場上繼續發光發熱。但他仍不放棄體育的夢想，嘗試往教練的方向走；也轉換跑道，從球場轉到游池，培養自己成為游泳教練。

大學畢業後，瑞珉先從健身房的游泳教練開始當起，也要身兼業務主管，要負責招生業務，接著再轉進飯店裡面擔任游泳教練。在這段期間，瑞珉用工作填滿自己，但是他發現，自己的付出和所得不成正比。「當時我當教練教課，還要自己去招生，下班後再去教游泳課，一個月賺差不多4萬左右，暑假旺季稍微多一點，但了不起5-6萬。薪水看起來很多，但是這是用高工時墊出來的，算成時薪其實也很可憐。而且不是每一天都有那麼多賺錢機會，賺得多的時候每天都非常疲憊，稍微有點自己的時間又會擔心沒收入，起伏很大，所以就開始想要轉職。」

後來瑞珉在一次偶然的機會中看到永慶推出的服務專員職缺，每月保障36K-40K，已經比他當主管的底薪來得高了，表現好還有最高12K的季獎金，平均月薪上看4萬元。以年薪來算，比他之前的工作都來得多，工時穩定不加班，還有年終可以領。「怎麼看都是服務專員職位大勝，我二話不說就應徵了。」

凝聚社區 由你自己開始！

「剛入行的時候每天都在上課學習，還蠻悠哉的。」瑞珉笑說，「但後來漸漸上手、開始有任務，也計算季獎金的績效時，我幹勁就來了。除了自己份內的工作外，還主動去詢問學長姐說，有沒有地方需要幫忙。」於是瑞珉便跟著經紀人學長姊到處跑，從幫忙整理房子、一起去社區跟里長里民們打招呼開始，慢慢跟著業務學長姐學習如何經營社區關係。

「起先我們都是配合在地商家的活動，他們有什麼需求，我們就盡可能地提供協助，人也到現場幫忙。後來，我們跟社區的互動越來越多、越來越有默契，也逐漸了解在地社區需要的是什麼，所以學長姐就會建議我們主動辦活動。」

於是瑞珉開始針對社區的需求，事先規劃完整且有特色的活動，並運用資源和創意，吸引更多人一同參與。例如在去年10月底時，瑞珉就主動籌辦起萬聖節活動，玩遊戲也抽福袋，邀請里民們一起同樂。也因為過往擔任過教練的經驗，讓瑞珉不怕生，自己幽默的個性，往往三兩句就能拉近彼此的距離，跟民眾建立起互助信任的關係，成功地凝聚起社區的友善互動。

這些好表現，都讓經紀人學長姐們刮目相看。瑞珉很開心自己的特質能夠在這個職位裡發揮影響力，更自豪能夠透過自己的能力，分擔其他經紀人的工作，以團隊的方式，完成一項又一項的任務。

瑞珉（圖左）與同仁協助里長舉辦健康檢查活動，並利用各種資源和創意把每一次活動都做到最好！(圖/永慶房屋提供)

人生不是只有工作而已，我要享受下班後的生活

瑞珉從工作中持續精進自己，有穩定的收入也有考核獎金可以爭取。但讓瑞珉更開心的是，服務專員固定8小時的工作時數，讓他每天都可以準時下班，保有工作後的生活。「我很享受現在的工作和生活的平衡，我下班之後還有時間跟朋友出去，也可以去接觸其他事物，像我現在就在下班後學習按摩，保養自己的身體。」

瑞珉說，過去因為從事體育競賽，每每將身體逼到極限，導致很多地方受傷。所幸服務專員的不加班，讓他能夠在下班後保養自己的身體，他也從這層經驗中，體悟到休息和平衡的重要性。瑞珉說，人生不是只有工作，也有體驗和學習。適度的調節才能鍛鍊出更柔韌的生命。

現在在永慶擔任服務專員的瑞珉，不但能從工作中找到挑戰、領取不錯的薪資，還有時間培養第二專長，增加生命的廣度，讓人生更精采豐富。

在服務專員職位上，瑞珉不但享受工作所帶來的成就感和優渥收入，也能在下班後有時間培養興趣，讓自己的人生更精采豐富！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)