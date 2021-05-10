建佑醫院長許義郎(左三)指出，身為地區醫院，肩負起林園鄉親的健康是我們的責任，盼透過本次活動能夠讓多元的衛教及用藥知識進一步走入社區。（劉宥廷攝）

高雄林園地區身處石化工業區中，長期以來健康備受民眾關注，為提升照護在地人健康，以及年長者、慢性病患對醫療資源的需求，林園區長陳興發結合當地中西醫，攜手啟動「健康列車開向各關懷據點，與醫師喝咖啡聊健康」巡迴醫療，為中老年人的健康保健、用藥安全等議題把關。

林園在地的建佑醫院、福安藥局及許仁豪中醫師團隊10日上午在衛生局長黃志中、社會局主任林慧萍、區長陳興發見證下，「健康列車開向各關懷據點，與醫師喝咖啡聊健康」巡迴醫療首發；除健康知識之外，也設有保命防跌、骨質疏鬆檢測等高齡者重要健康議題，與醫師喝咖啡聊健康，豐富輕鬆內容拉近彼此照護零距離。

衛生局長黃志中表示，肝癌是高居高雄癌症死因第2位，林園區因肝癌死亡人數則連續4年為該區癌症死亡人數首位，為降低B、C型肝炎對於在地人健康危害，除肝炎篩檢對象擴大，也可透過健康列車了解中原因。建佑醫院長許義郎指出，身為地區醫院，肩負起林園鄉親的健康是我們的責任，盼透過本次活動能夠讓多元的衛教及用藥知識進一步走入社區。

健康列車以「民眾、社區、醫院」健康促進推動模式，為社區長輩提供專業的健康服務，也能走遍每一個需要的地方，主軸為醫療保健、用藥安全、吃得健康、中醫調理、中老年保健等，讓民眾與醫師成為麻吉，落實健康生活醫療照護圈的理念。

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