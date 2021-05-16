有關網路社群流傳「成功嶺雙北士兵本週不用收假」，陸軍第十軍團指揮部澄清是「假訊息」，請外界勿輕信及轉傳，避免誤導社會視聽。第十軍團澄清，所屬官兵若接獲中央疫情管制中心通報，與確診人員足跡重疊者，始可經報備後，實施居家區隔管理，「本週不收假」是惡意解讀的假訊息。
第十軍團指出，為因應雙北地區防疫提升至第三級警戒，隨即調查所屬各單位居住雙北地區之官士兵及役男，倘若接獲中央流行疫情管制中心通報，與新冠肺炎確診者足跡重疊者，經報備確認後，單位主官得依中央流行疫情指揮中心及國防部規範，從寬認定，並採取必要管制措施，以確保個人健康，避免返營造成群聚。
第十軍團強調，恪遵中央及國軍防疫政策指導，要求所屬各單位依「建立個人防線、阻斷傳染鏈」原則，務實執行防疫作為；另國軍各部隊訓練均按計劃執行，並持續落實防疫作為，以確保官兵健康與部隊整體戰力。
(中時 )
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