香港《南華早報》報導台灣疫情升溫，民眾瘋搶物資。

台灣新冠本土病例連環爆引發國際關注，美國有線電視新聞網（CNN）17日以「台灣曾是新冠成功故事，現正對抗最大爆發」為題，在網站首頁介紹台灣疫情，內文指出，台灣曾被評為全球抗疫前三名，現在的狀況對台灣而言相當陌生。

CNN內文先簡要說明台灣昨（17）日新增333例本土病例，較前一天的206例更多，其中台北市的病例多數和萬華茶藝館有關。

文章接著觸及台灣實施新的防疫政策，包括關閉酒吧、健身中心等休閒娛樂場所，還限制雙北室內聚會人數至5人以下，民眾外出應戴口罩等，違者將開罰台幣3,000至1萬5,000元不等，這些措施是為了因應社區傳播升溫，包括雙北的群聚感染以及不明感染來源的案例。

CNN引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日受訪時表示「台灣疫情非常嚴峻」的說法，指出病例激增激發台灣人的警覺性，促使部份民眾趕快去打疫苗。CNN指出，放眼全球，台灣新冠疫苗接種率是最慢的其中一個，2,300萬人口中只有不到1%的民眾接種。

不過CNN也指出，和其他地方相比，台灣目前新冠爆發的程度相對較小，但對台灣自己而言已經是很陌生的狀況了，因為在此之前，台灣已經設法避免病例嚴重飆升。

報導提到，台灣至今通報2,017例確診病例、12例死亡案例，這讓台灣在對抗新冠病毒方面獲得讚譽，彭博在參考新冠死亡率、新增病例、以及疫苗接種率等指標後，目前在抗疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）中將台灣排名第5，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）則將台灣的防疫表現排在第3名，僅次於不丹及紐西蘭。

文中還特別提到去年台灣曾長達250天沒有新增本土案例，抗疫成功的部分原因在於實施嚴格的邊境管制，幾乎禁止所有非公民人士入境。

(中時新聞網)