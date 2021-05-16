台南市政府民治市政中心在行政大樓前玄關設聯合洽公處。（市府提供／洪榮志台南傳真）

疫情持續延燒，台南市政府雙市政中心將從17日起將實施民眾洽公不入內，並設置物流外送專用區等管制措施。其中，永華市政中心洽公處設在2樓迴廊樓，民治市政中心洽公處設在行政大樓前玄關；市府大樓只限員工及開會人員進出，希望降低民眾非必要的接觸風險，全面防堵疫情。

市府秘書處表示，台南市已進入準三級防疫警戒，為確保公務正常運作，服務市民不中斷，各局處對外服務櫃台將統一集中於特定地區。其中，永華市政中心洽公處設在二樓迴廊，並設有經發局、工務局、都發局、交通局、民政局、社會局、教育局、勞工局、農業局、消保等12個櫃台；民治市政中心洽公處設在行政大樓前平台，設有經發局、教育局、民政局、工務局、勞工局等7個櫃台，相關準備工作，都已整備完成，統一受理民眾申辦文件或諮詢。

秘書處指出，雙市政中心從17日起實施統一洽公後，洽公人員請全程戴口罩；市府還將於體溫站外設置「物流交換區」，外送物品或餐飲，統一於該處領取，禁止進入市政大樓；受邀開會者（請攜帶開會通知單），或其他特殊事由（請攜帶佐證證件）需進入市政大樓者，應在洽公區「實名」登記，進入者並請全程戴口罩；市府員工應憑識別證進出。

市長黃偉哲也呼籲民眾，多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。

(中時 )