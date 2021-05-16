中央疫情指中心已宣布雙北地區提升防疫警戒到第三級，面對來勢洶洶的疫情，永豐金控16日宣布，即日起至5月28日啟動居家上班機制，銀行並視疫情發展情況逐步提升至3,000人，相當於銀行總人力的1/2；另外針對萬華、蘆洲區之據點，則以最小人力上班維運至5月28日，其餘員工基於安全關懷採居家上班。

永豐金控總經理朱士廷表示，面對來勢洶洶的疫情，金控與員工必須上下一心，處變不驚、通力合作，堅守金控的社會責任，持續落實營運不中斷，提供客戶專業服務，更重要的是必須兼顧防疫，盡全力照顧員工，降低任何可能的風險，同仁如與確診者接觸，或有疑慮時，將針對採檢給予全額補貼。

此外，面對嚴峻疫情，永豐金控各子公司對外營業單位全面採「實聯制」（實名聯繫），並啟動人員彈性分流上下班與異地備援；所有會議全面線上化；取消接駁車、禁止所有同仁跨大樓移動，大樓全面禁止外賓進入；關閉餐廳/交誼聽，員工內部用餐開放辦公桌及會議室進行等。

朱士廷表示，值此防疫重要關鍵時刻，唯有大家通力合作、相互支持，才能攜手抗疫，共同守護健康，一起戰勝病毒!

(工商 )