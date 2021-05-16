國內疫情日趨險峻，萬華地區成為防疫重點區域，為了保障同仁健康與安全，警局規劃中興醫院、和平醫院，提供員警15、16日優先施打疫苗，截至今天為止，已經完成168名員警施打公費疫苗第一劑。

萬華警分局共505名員警，今已完成168名接種疫苗，仍有337名同仁還來不及接種，分局表示已經向警局反應，未來將再規劃時間施打。

萬華警分局分局長張隆興16日上午8點，與員警前往和平醫院完成接種疫苗。他表示，便身處疫情重災區，但卻能感受到滿滿的溫暖與力量，不僅能優先施打疫苗，也有充足的防疫物資備戰，讓同仁們能健康安全地投入快篩站安全維護、協助稽查轄內之營業場所防疫情形及配合協助各項防疫工作。

萬華分局呼籲民眾，疫情警戒第3級期間，減少非必要的外出及活動，出門務必配戴口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實名制等相關規定。

(中時 )