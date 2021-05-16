苗栗市某國中16日晚間驚傳校內1名學生，因於5月14日搭乘自強號117次列車2車17號座位，與先前台南確診者搭乘同1列車，同1車廂的34號，學生被框列出須居家隔離，該名學生因16日參加國中會考，臨時被通知暫停考試並帶離試場，學生就讀班級則自17日起全部停課2周，以防疫情蔓延。

中央疫情指揮中心將苗栗某國中學生須居家隔離訊息，通知教育部國教署轉知苗栗縣政府教育處後，校方已將停課通知轉發給學生班上其它同學，一度造成所有同學家長緊張，紛紛查證訊息真假。

苗栗市這名國中學生是在5月14日，從台北火車站搭乘自強號117次列車，坐在2車17號座位，與台南確診者搭乘同1列次，同1車廂的2車34號。經中央疫情指揮中心疫調查出後，立即轉報教育處國教署處置。

由於這名學生15、16日參加國中會考，苗栗縣政府教育處獲報立即轉由校方通知學生必須實施居家隔離，並在該節考試結束後帶離考場，先將學生帶到試場外的適當教室安置，並通知家長親人友帶前來帶回居家隔離。

校方停課通知指出，與該名學生同間試場考試的考生，仍可繼續參加考試，考完後必須進行自我健康監測，會考後如該名居家隔離考生檢測結果尚未出爐，則同間試場考試的考生請在家休息，不必回校上課。

教育處針對被通知居家隔離學生，建議不需回學校上課，並建議最好先停課14天，以避免群聚感染造成疫情的擴大。因此，校方決定學生就讀班級，將自5月17日至29日停課14天，停課期間的課程學校會另外安排時間補課，停課及補課計畫將通報苗栗縣政府，校方並請家長及其它同學，至校網進行停課不停學的遠距課程教學。

校方表示，該班級停課14日，至5月31日再行恢復上課，如果同班同學在停課期間發現有感冒、發燒、咳嗽等疑似症狀均，請迅速自行安排就醫,以免學生間交互傳染。

(中時 )