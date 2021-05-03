屏東一名在冷凍廠工作的30歲李姓男子，拿了花5年時間存到的65萬元，於2月到越南娶了20歲阮姓嫩妻，但人帶回台灣不到1個月，妻子就在深夜2點多，搭乘一輛休旅車落跑，自此消失無影無蹤

，新竹一名陳姓男子身上，早在3年前也發生類似情況，他娶了劉姓印尼籍妻子，但帶回台灣後，妻子長達3個月抵死不願行房，搬出去獨居還落跑，讓他氣得向法院訴請離婚。

據了解，陳男2018年1月在印尼與劉女完成婚禮，隔年2月回台登記為正式夫妻，原以為就此展開小家庭生活，不料印尼妻來台3個月，始終拒絕行房，還對他威脅嗆說：「敢碰我就死給你看」，陳男迫於無奈，只好答應妻子搬出去住，妻子還把他日夜辛苦工作賺的錢，寄給在印尼的娘家花用。

陳男說，妻子搬出去後就消失無蹤，懷疑妻子假藉結婚名義，實際上是要來台工作，連他發存證信函要求回家，對方都置之不理，只好訴請離婚。

法院審理時，劉女辯稱，夫妻倆白天都要上班，丈夫晚上常要工作不在家，才會沒有發生性關係，而且每天還要擔心被媽媽（婆婆）罵，剛來台灣很不習慣。

法官認為，劉女來台後不思與先生磨合雙方人文、生活習性等差異，反而不願履行同居義務與經營夫妻和諧性生活，顯見這段婚姻已破裂無法回復，最後判准離婚。

(中時新聞網)