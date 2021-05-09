台3線台南南化區路段387.5處今天上午8點30分左右發生重機車禍，41歲黃姓男騎士疑似失控自摔，送高雄旗山醫院搶救。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台3線台南南化區路段381.3處今早也發生兩機車擦撞意外。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台3線台南南化區路段387.5處今天上午8點30分左右發生重機車禍，41歲黃姓男騎士疑似失控自摔，跌落山溝內，幸好車友及時將騎士搬離重機旁，約30秒後重機起火燃燒，消防人員到場時車已燒到剩支架，騎士疑有氣血胸，緊急送往高雄旗山醫院醫治，警方正進一步釐清事故原因。

據了解，現場為下坡路段，騎士騎乘1000cc重型機車，疑似失控自摔，台南市消防局南化消防分隊救災人員將患者移離邊溝後出水滅火，避免高溫水流燙傷患者，員警從車牌查知黃姓騎士資料，車友也趕忙聯繫家屬。

台南市警察局玉井分局交通組長邱士力表示，今日早上稍早附近381.3處也發生兩機車擦撞意外，33歲的馮姓男子與共乘機車的68歲呂姓婦人、女外籍移工3人都受傷，馮男四肢、臉部擦傷，移工與呂女右腳骨折。

玉井警分局長許敏能強調，2起事故都距離南化與高雄內門的交界處不遠，該路段都是寬廣的四線道，駕駛人稍不留神就可能超速釀禍，因此呼籲民眾注意行車速度。

玉井警分局也隨即派遣警力在台3線加強巡邏警示，並持續不定點規畫台3、台84與台20線等主要幹道路段不定時機動攔查與測速照相，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。

(中時 )