【回憶殺】68歲大陸男星遲重瑞早年在《西遊記續集》、《吳承恩與西遊記》都飾演「唐僧」一角，被封為唐僧專業戶，30多年前他和身家近2000億的女富豪陳麗華結婚，婚後淡出演藝圈。遲重瑞多年來都以光頭造型示人，他上節目曾透露因繼子說他沒頭髮看來特別「富態」，自此他都決定頭髮剃光，沒再留過三千煩惱絲。

根據陸媒報導，陳麗華2017年曾被列為胡潤白手起家女富豪榜之首，身家高達505億人民幣（約新台幣2300億元），她旗下有房地產企業，還有藝術文化公司，身為女富豪的她，私下生活竟十分節省，當年她上《魯豫有約》時，自曝一天生活費只給自己10元人民幣，平時不菸不酒，也不愛吃大餐，最愛的食物只是雪裡紅拌白飯。

遲重瑞和陳麗華近況曝光。（圖／取自新浪娛樂）

傳聞1988年冬天，喜歡京劇的陳麗華到中國京劇院看戲，和當時以《西遊記》走紅的遲重瑞經由負責人介紹認識，男方雖然小陳麗華11歲，但兩人一見如故，遲重瑞也不在意陳麗華有過一段婚姻，兩人初識時，遲重瑞總是小心翼翼，擔心別人說他吃軟飯、追女富豪，陳麗華便主動出擊告知外界兩人關係，更不介意被說是「倒追」遲重瑞。

遲重瑞近年幸福肥不少。（圖／翻攝自遲重瑞--人生只做一事又何妨微博）

2年後，遲重瑞和陳麗華結婚，夫妻倆鶼鰈情深，陳麗華曾表示：「這麼多年來，我們始終是夫妻也是朋友。我這個人不是說找一個年輕的丈夫來陪伴自己，我找的是人生旅伴」，兩人不只是情人，也是最好的朋友，遲重瑞更為了太太退出演藝圈，全心幫忙打理陳麗華的公司，版圖擴張至俱樂部、家具行、飯店、博物館等。

遲重瑞分享留光頭主因。（圖／取自新浪娛樂）

陳麗華說，夫妻倆平時工作時常以「董事長」和「遲先生」互稱，公私分明，「從來沒跟遲先生開過玩笑，互相尊重地在一起，那麼誰也不會厭煩誰，這樣才會長久」。兩人最近久違露面，遲重瑞一身帥氣黑衣搭配招牌光頭，陳麗華則穿著一身喜氣紅色套裝，脖子上掛著金項鍊，兩人面帶微笑看來心情不錯，夫妻倆用行動曬恩愛，回擊外界酸言酸語。

(中時新聞網)