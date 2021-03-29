回憶殺》相信眾人對《蜜桃成熟時》的李麗珍不陌生，不過應該很少人留意她其實曾經是女團成員，團內夥伴論美貌、才藝都是當年圈內上上之選，包含80年代被封為「混血女神」的女星柏安妮，但如果認為柏安妮的璀璨時刻僅在演藝圈發展時期，那就大錯特錯了，事實上女神引退後，才真正是強大到令人咋舌。

英馬中混血的女星柏安妮，出道前是香港花式溜冰冠軍選手，形象陽光清新，很快就被演藝圈注意到，16歲時被黃百鳴相中，進入香港影壇，她與李麗珍是同門同期，當時青春正盛的兩人，被歸入「開心少女組」，而柏安妮憑藉美貌與活力，而在圈內有不錯的發展，陸續演出《開心樂園》、《為你鍾情》、《霸王花》等電影，也出唱片，唱紅〈兜風心情〉。

柏安妮跟李麗珍不但是同期同門，還一起被歸入「開心少女組」。(中時資料照片)

而實際上柏安妮出道前夕已經考取牛津大學，是因為進了演藝圈而放棄學霸身分，而在圈內走了一遭後，1993年她演完《記得香蕉成熟時》，選擇在事業巔峰之際淡出影壇，之後重返校園，先後完成了香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位。

柏安妮不但重拾學業，還在校園邂逅真愛，跟同學相戀結婚，生了兩個女兒，近年她大幅轉換事業跑道，展現演技以外的實力，曾任知名日系品牌經理，還是臨床心理學家與職能治療師，甚至是電子公司Playto創辦人之一。

柏安妮在事業正盛時引退，不但重拾學業，還搖身一變成了商場女強人。(中時資料照片)

柏安妮引退20多年後，直到前年才罕見答應上香港財經節目，2019年10月擔任陳慧珊主持的《放學後》節目嘉賓，再度現身於粉絲面前，眾人才得知昔日女神搖身一變，竟成了超級女強人，比她在圈內發展時還強大。

(中時新聞網)