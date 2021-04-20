周姓老翁不滿陳姓妻子無心家務，愛打麻將豪賭，後來與他分居20年餘，不僅與異性友人曖昧，還夥同兒子對他提告要求分配財產，提告請求離婚；陳妻則反指周翁長年出差，對她不聞不問，晚年更贈房產給「貼身助理」，有不正當關係。台北地院認為，婚姻無法回復雙方都有責任，判准離婚，可上訴。

周翁主張，她與妻子1966年結婚，婚後生下6名子女，1985年間購入北市房產後就分房居住，他事業繁忙無暇兼顧家中事務，但有僱請3名幫傭，妻子卻無心家務也鮮少照顧子女，經常外出與友人聚會、跳舞、打麻將賭博，輸贏多達數十萬元，甚至與異性友人過從甚密。

周男說，妻子2004年間搬出去和次子居住，未在返回家中，他晚年時身體衰弱，小孩們對他冷漠，妻子也不曾關心探視，還抱怨他不願給更多財物，甚至與小孩聯手提起剩餘財產分配之訴、聲請假扣押1.8億元，但拒離婚，稱「就是要站著毛坑不拉屎」，顯見雙方已無夫妻之情。

妻子反駁，她承擔公婆壓力及社會保守風氣，陸續生養3子3女，周翁卻讓她自行打理家務、侍奉婆婆，雖有幫傭，她並未因此減少付出，一生奉獻給家庭，如今卻被全盤抹煞，令人心寒。

妻子指出，周翁長年出差，對她的生活幾乎不曾過問，跳舞、打麻將是維持身心健全而從事休閒活動，不能僅因輸錢時她在日記中抒發心情，就認定她豪賭；且依據日記，也可看出她對家庭的用心，與朋友交好也是為排解獨自一人的時光。

妻子強調，她是因骨折無法住在原來的地方，從未搬離個人物品，反而是周翁對她不聞不問，與另名黃姓婦人同居，甚至由黃婦冒簽醫療同意書、贈房產給黃婦，足見2人有不正當關係，兩造婚姻破綻應歸責周翁，請求駁回離婚之訴。

法官認為，妻子與友人相聚、打麻將排遣孤單，無可厚非，不足以認定有踰矩行為，且從日記看得出來，夫妻自1991年間已逐漸疏離冷漠；妻子搬離同居處後，與周翁2人都沒有任何改善作為，兩造因此漸行漸遠，是造成婚姻破綻擴大的主要原因。

法官並指，妻子及子女都知道黃婦是受託照料周翁生活起居，還曾當面感謝黃婦，黃婦有一次出國時，更遠端監控看到周翁作息異常，緊急聯絡友人協助送急診，救回周翁一命，周翁贈房產是要回饋「救命恩人」、陪伴他20年餘的黃婦，2人並無不正當關係，遂認定周翁與妻子的婚姻無法回復，應由兩造同負其責，判准離婚。

(中時 )