江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

台日桌球CP夫妻檔江宏傑、福原愛4年婚姻確定告終，江宏傑隱忍妻子被爆出偷吃人夫變小三的「雙重不倫」醜聞51天，終在22日心死向法院訴請離婚，雙方所屬華研國際證實此事，將開打費日的跨國離婚官司。有律師點出，若調解程序未達成協議，福原愛將付出20%婚後財產給江宏傑。

福原愛3月初被日媒拍到同遊神似大谷翔平的高帥男，卻接連爆出男方早有從大學時代就交往的妻子，等同雙重出軌，被欺騙的福原愛瞬間變成第三者，崩潰無法相信任何人，而她在日本的聲勢也暴跌，被眾多日本民眾痛批行為不檢點，擔心壞了日本女生的形象。江宏傑面對愛妻的脫序行為，一開始癡情的表示「感情不會消失」，最後逐漸看淡彼此關係，速請離婚願意放手。

台日聯姻確定破局，昔日鴛鴦即將展開漫長的跨國離婚官司，由於福原愛婚前年收入遠高江宏傑37倍，夫妻剩餘財產的差額分配請求權，想必是外界關注的重點，根據《TVBS》報導指出，律師丁昱仁受訪表示，兩人婚後在台南、高雄購買的房屋屬於產權各半，離婚後會均分，其餘錢財得從結婚首日清算到離婚，多的那方要給少的差額一半。

福原愛的代言價400萬、廣告300萬，江宏傑代言價100-200萬、廣告約100萬，夫妻合體則為500-600萬，結婚4年粗估進帳2.6億，福原愛的婚後收入大於江宏傑，若調解程序未達到協議，離婚後女方要給男方婚後財產20%。而專門處理離婚案件的日本名律師黑田健二，也透過日媒《日刊現代》表示，假設江宏傑以「對婚姻不忠」為由提離婚，可向福原愛再求償精神撫慰金。

(中時新聞網)