日本桌球天后福原愛3月鬧婚變，江宏傑從原本無條件支持太太，轉變為向高雄法院訴請離婚，福原愛則回應：「謝謝江先生提供一個協議的場合。」4年婚姻確定告吹。這對桌球CP為何會走向分開，至今眾說紛紜，日媒近日將福原愛和剛離婚的前田敦子做比較，指出這兩女婚姻出問題的主因是格差婚，名聲和收入都遠高過男方，導致丈夫自尊心受挫，台網友卻不太認同此說法。

日本兩性專家池內廣美在《日刊現代》表示，福原愛婚前就是知名公眾人物，無論是名氣或收入都遠遠超越江宏傑，讓丈夫常常被冠上「福原愛老公」的頭銜，因此傷到另一半的自尊心；不只如此，池內廣美提到福原愛原本期待婚後能過著平凡人的生活，想不到婆家希望她賺更多的錢財，福原愛只好接下更多演藝活動，幾乎快超越在日本的工作量，相當保護的私生活領域也在未告知的狀況下被婆家公開。

池內廣美在文末寫道「離婚殘酷揭露了男人的實力」暗諷江宏傑的才能比不上福原愛，事實上夫妻倆的收入差距也被日媒爆料男方差女方37倍，文章PO出後立刻在網路掀起熱烈迴響，但在台灣網友眼裡卻不是那麼苟同，認為江宏傑最近在節目《全明星運動會》帶領紅隊爭奪勝利，正面的表現已備受外界肯定，良好的形象也獲得許多廠商青睞。

格差婚真的是婚變主因？知名作家黃大米舉自己朋友當例子，她說這個朋友是團購圈天后，年收入高達千萬，長相又很亮眼，過去交往的對象都很匹配，但不代表相處就能融洽，「幾次跌撞受傷下，她後來結婚的對象是個外表不帥、話不多、月薪三萬多的老實人，她覺得老實人很包容她，老實人對她很好，他們相處起來沒有激情，卻非常舒服。」黃大米精闢指出，該女錢多到滿出來，並不需要豪門，而是一個可以陪伴走人生的人。

(中時新聞網)