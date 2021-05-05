美國總統拜登（Joe Biden）於就職百日前夕，在4月29日發表了上任後的首場國會演說。拜登在國會演說中重申與大陸的競爭關係，美國將勇敢面對中國，樂見競爭，但不尋求衝突，全面捍衛美國利益。

對此，台灣方面認為，這象徵拜登政府定調「反共不反中」，拜登對亞太、兩岸與台灣議題正走向戰略清晰，美中關係與美台關係在其印太戰略的框架下將有可能朝向平行化發展。同時，拜登政府的印太基本安全架構正朝向雙邊與協力夥伴的協防、以及四方會談加上五眼聯盟的趨勢發展，敢於表達政治承諾。

而在美國兩黨都更重視台灣真正的價值不只是在於抽象的民主、自由而已的情況下，台灣學者也樂觀認為拜登將更重視台灣對美國的「實質安全利益」，而這些「實質安全利益」都將實質連結到美國的地緣戰略，並強調將產生滾雪球效應，連鎖引導美國的同盟國對於台海議題的安全承諾也更加清晰。

其理由在於，首先，拜登自1月20日上任至今，美國航母戰鬥群經過巴士海峽進入南海的次數，已經超過川普政府去年一整年或前年一整年的總和，因此認為拜登在維和、兵力派遣、資源處理和投入的時間、能量更大，應該不只為了南海，也是為了台海，因為現在南海跟台海的緊張形勢已經連結到了一起。

其次，從拜登政府對台灣的友善與支持作為來看，包括台灣駐美代表蕭美琴受邀出席拜登就職典禮、美國力挺台灣參與國際組織，還有宣佈軍售程序的進行時間比川普政府更快、甚至加碼，以及派出所謂的「特使團」訪台，都是代表美台關係沒有倒退、反而還有進展的證明。甚至當巴拉圭因為疫苗可能轉向對大陸的外交承認時，美國國務卿布林肯親自出手致電巴拉圭總統。

再者，包括中國、日本、歐盟在內都希望建立自主的晶圓供應系統，因此在地緣政治經濟下，當川普政府發動美中貿易戰時，很多智庫都預測台灣會成為美中貿易戰的受害者，然而聯合國認證的報告卻顯示，台灣是美中貿易戰最大受益者之一，因為拜登政府對大陸限制的關稅等措施至今都沒有改變，如今還找日本、印度與台灣形成新的供應鏈，這是過去想不到的。

因此，就美國的印太戰略來看，台灣認為大陸對台海的威脅非常直接，在未來五到七年內很可能變成更為嚴重的現實、也就是實際衝突的發生，對於在台灣另有論者主張要對美中保持等距的看法，台灣官方與學者認為那是天真、一廂情願的做法，背後目的是在於欲掩護「親中」作為的戰略思考。

拜登國會演說實際並未提及台灣

事實上，拜登並沒有提到台灣、新疆或香港等問題。拜登在這場國會演說中強調，美國已開始扭轉之前「陷入危機的國家」的頹勢，拜登稱他上任後面對了包括一世紀來最嚴重的疫情大流行、大蕭條以來最嚴峻的經濟危機，以及美國內戰以來對民主最嚴重的襲擊等。

在這場一小時多的國會演說中，拜登在提到美國的競爭力的時候也提及了中國國家主席習近平。他將習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）相提並論，他評價習近平的目標是「拚了命」（deadly earnest）的要讓中國成為世上最亮眼、最重要、最領先、最強大及最富裕的國家。但在他的治理下，這情況不會發生，因為美國會繼續發展壯大，顯示美中關係仍將是激烈競爭的狀態。

拜登強調，在人權和基本自由的承諾上，美國不會退縮，他要向習近平等人證明，美國的民主依舊管用。拜登也指出，美國樂見與中國競爭、但不希望有所衝突，他表示曾向習近平說過，美國將在印太地區維持強大軍事佈局，就如同美國與北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的作為相似，這不會挑起衝突，而是防範衝突。

這證實了美國當前的印太戰略部署就是要建立起「亞洲版的北約」，似乎可以連結台灣學者對於拜登政府的印太基本安全架構是包含了雙邊與協力廠商協防、四方會談與五眼聯盟聯合發展的看法，然而究其戰略思維來說，其「防範衝突」似乎不脫小布希政府時期「預戰」的以武止戈思維，象徵的就是作為霸權者在為了自身國家戰略利益的守成。

總的來說，在這場國會演說中，拜登並未特別在意識形態上與大陸針鋒相對，而是藉著美國將來如何處理全球氣候變遷、經濟以及科技等議題的闡述來提到大陸，因此，拜登此次國會演說中體現出了兩個中心思想，一為體現了符合美國中產階級利益的外交政策、另一則是體現了美國價值。

而此次國會演說的內容，也體現出了拜登將中國政策定位在「競爭下的有限合作」的主軸，美國及其盟國必須維持強大的軍事部署於印太區域，同時結合價值觀相近的民主盟友形成其「抗中」的圍堵聯盟，建構強大的嚇阻力、從實力佔優勢的位置來與大陸進行交往與議題合作。

因此，拜登政府的美台關係實際上仍是從屬於其美中關係框架之下，這項本質並未改變。在台海議題與對台政策上，拜登政府仍將秉持美國「一中政策」傳統的天花板，在不取消美國「一中政策」傳統的前提下，來擴大美台之間的實質合作。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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