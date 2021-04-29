「桌球CP」福原愛、江宏傑結婚4年，原本給人幸福美滿印象的兩人，近期婚姻關係卻急轉直下，福原愛被日媒拍到和高帥男出遊橫濱，兩人住進同一家飯店，福原愛則強調是一人一間房，上周江宏傑心死已向法院提出離婚，兩人所生一雙寶貝兒女的監護權將成為雙方角力重點，外界多半猜測有出軌嫌疑的福原愛居下風，但李晏蓉律師則說，就算不倫不一定會輸，「孩子跟誰比較好」才是法官判決的重點。

福原愛今年初因接受東京奧運徵召回到日本，不久就被發現手上婚戒不見、發文不再標註江宏傑帳號，甚至上節目時鬆口有回日本生活的打算，江宏傑當時回應夫妻沒異狀，會再開會討論，沒想到日媒後來便爆出福原愛跟高帥男出遊照片，另有報導指出，因福原愛長期在夫家遭受精神、言語霸凌，忍無可忍才斬婚。

對此，江宏傑第一時間回應對妻子的愛不會變，但後來傳出高帥男已經有家室，友人還透露福原愛本來想跟對方認真發展，無奈被騙，而江宏傑這方也從原本想要守護婚姻的態度逐漸動搖，上周主動現身申請離婚，身邊人更透露，江宏傑表態絕對不會把兩個小孩交給福原愛。

而得知江宏傑這方有動作後，福原愛除了發聲明感謝「江先生」，也暗示「對於孩子們，我想要選擇最好的方式」，疑有意爭取孩子扶養權。據《健康2.0》報導，律師李晏蓉表示，雖然媒體報導福原愛身陷不倫疑雲，但婚姻的忠誠度並非判決重點，誰經濟能力比較好也不是，法官重視的是未來哪方能提供給孩子較多的陪伴與精力，還有小孩本身對哪方的依賴程度較高，若能提出有力證據，才會是最後贏得扶養權官司的關鍵。

(中時新聞網)