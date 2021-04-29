大陸女星趙麗穎日前閃電宣布和大9歲男星馮紹峰離婚，結束近3年婚姻，消息一出讓外界相當震驚，還造成微博大當機，由於2人都是一線演員，因此離婚後龐大的身家財產該如何處理，也成為外界關注焦點，律師朱佑翎就對此發表關鍵看法。

趙麗穎和馮紹峰宣布離婚後，立刻引發熱議，資深媒體人許聖梅就在節目《震震有詞》表示：「這對銀色夫妻從宣佈結婚，導致微博大當機，宣布離婚那一刻也是大當機，因為這兩人帶來1000億流量十分驚人！」大家也都十分關注2人超過43億新台幣的家產該怎麼分。

律師朱佑翎指出：「中國大陸有他們的民法規定，目前尚未得知結果，但若是在台灣這43億不是不動產或存款，而是持股目前的現值，必須先區分婚前財產或是婚後財產。」他舉例如果婚前買了股票，婚後股價飆漲，才會有婚後財產剩餘分配請求權。

律師朱佑翎分析馮紹峰趙麗穎會如何分家產。(圖/翻攝自《震震有詞》youtube)

朱佑翎認為，趙麗穎和馮紹峰會各自獨立處理屬於自己的資產，不會干涉到對方，許聖梅也表示：「這兩人在經營公司上沒有交叉持股，因此在財產分割上對他們來說並不是難事。」認同朱佑翎的說法，也讓趙麗穎和馮紹峰家產的分配話題再度受到討論。

(中時新聞網)