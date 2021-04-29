北投媽祖文化協會本月10日遭人開3槍示威，警方鎖定開槍的44歲楊姓、43歲郭姓嫌犯，19天後無所獲，今早7點33分，2人分乘保持捷Cayenne 到警局投案，並且交出1把制式、1把道具槍。據了解是熟稔北聯幫的資深刑警策動，才會讓楊、郭乘坐私家車，沒上手銬走進分局。

涉嫌媽祖文化協會槍擊案主嫌綽號楊鷲（手提白色紙袋、中）與大郭（左側）今天上午7點多主動投案，警方依違反槍砲彈刀條例送辦。（圖：李文正翻攝）

北投媽祖文化協會槍擊案，嫌犯楊鷲、大郭今主動投案，警方宣布破案，現仍在偵訊當中。（圖：本報資料照）

綽號「楊鷲」的楊男，擔任北聯幫護法，與民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑均為北投地區黑幫勢力，日前因介紹小弟到趙的公司上班，卻遭到餵毒，意外死亡，據聞楊登門興師問罪，反遭趙男冷漠對待，因而綽號「大郭」的郭男一起上門尋仇。

楊鷲案發當天站在中央北路、育仁路口朝位在2樓的媽祖文化協會開2槍，大郭則對空開1槍，2人隨即逃逸，大郭將價值400萬的瑪莎拉蒂棄置在下八仙的產業道路，遭警方尋獲。

被害的媽祖協會理事長趙映光就是趙介佑的父親，曾擔任北投分局顧問團團長，趙介佑3年前，進入偵查隊面會在監執行的小弟，顯示與警方關係很好，小弟暴斃後，害楊鷲顏面無光，因而找上平時聚會媽祖協會開槍示威。

而楊鷲平時與警方互動密切，熟知辦案方式，犯案後第一時間棄車、關機、行蹤成謎，警方持拘票，在平時出入場所埋伏仍一無所獲，警政署將北投槍擊案列為今年24件重大槍擊案，唯一未破，甚至傳言警政署長陳家欽透過市刑大轉知，若再不破案，將親自參加專案會議，楊鷲、大郭2人投案後，現正訊問中。

(中時 )