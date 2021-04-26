上周五(4/23)娛樂圈爆出重磅消息，一線紅星趙麗穎與「蘭陵王」馮紹峰先後官宣離婚，2年多婚姻終究不能白頭偕老，即使這個消息震驚外界、立刻登上熱搜榜冠軍，但畢竟還是家務事，不料此事卻驚動官媒央視，公開發表了「結婚冷靜期」的評論，甚至引述名家說法，直言匆匆結婚有招來不幸的風險。

趙麗穎與大她9歲的馮紹峰因戲結緣，兩人在2016年拍攝電影《西遊記女兒國》煲出戀曲，秘戀傳聞燒了許久，直到2018年10月雙雙曬出結婚證官宣，且是「雙喜臨門」，隔年3月趙麗穎生下兒子，但趙麗穎產後不到半年就亮麗復出，曾被調侃是覺得當媽辛苦才放老公一人在家帶娃，引發議論，最終感情撐不過3年就離婚，但兩人強調是和平分手，未來將共同扶養兒子長大。

趙麗穎、馮紹峰離婚一事秒成為熱議焦點，當下幾乎「霸頻」熱搜榜，而官媒也加入討論戰局，在兩人宣布離婚隔天(4/23)，在官方微博以〈比起離婚冷靜期，我們是不是更需要結婚冷靜期？〉，發表了文章，引述前蘇聯教育家蘇霍姆林斯基言論：「你匆匆忙忙嫁人 ，就是甘冒成為不幸者的風險」，直言婚前應該慎重再慎重，不該衝動「婚」頭，也不要看了對方顏值或財力就要結婚，「如果一開始的方向就錯了，那無論怎麼努力都是很難到達終點的」，多考慮才不會閃婚又閃離。

央視的評論文章中，還將婚姻比做冰箱，表示壞了不要想著立刻丟掉，「能修還是修修，更重要的是平時要合理使用，善加保養，方能延長使用壽命」，而這篇文章除了呼應趙麗穎、馮紹峰離婚一事，也與對岸制定的「離婚冷靜期」相配套，據悉，大陸明定所謂的30天「離婚冷靜期」，一度遭到質疑，認為不能適用於所有人，指定成法規不妥，例如可能造成受家暴者更難以遠離有問題的婚姻，如今又倡導「結婚冷靜期」，被部分人士議論這下毫無婚姻自由，無言道：「都冷靜了還結什麼婚」。

(中時新聞網)