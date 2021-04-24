大陸當紅女星趙麗穎昨(23日)與馮紹峰共同宣布離婚，表示因工作聚少離多的關係，決定從夫妻退回朋友關係，消息一出震驚演藝圈，各種婚變原因也瘋傳。其實出道多年的趙麗穎，在演藝圈有著拚命三娘之稱，當年與馮紹峰傳出緋聞，也因為兩人家境懸殊加上男方精彩情史，一度被外界唱衰。

馮紹峰過去曾被爆料是演藝圈隱形富二代之一，有傳他不僅外型帥氣演技好，出身更是富貴，老爸是紡織業巨頭，公司遍布大陸沿海各地。過去馮紹峰帶媽媽上訪談節目，馮媽媽也是對這個兒子十分有自信，大讚馮紹峰人美、才華出眾又乖巧。

馮紹峰昔與媽媽上節目，母子感情相當好。(取自YouTube)

雖然馮紹峰不只一次澄清自己不是什麼富二代，只是出身一般家庭，但當年與趙麗穎認愛消息一曝光，女方粉絲就不禁為出身河北農村的趙麗穎擔心，未來女神該怎麼與豪門婆婆相處？

2年半短命婚玩完!馮紹峰.趙麗穎同發聲明「和平離婚」

不過趙麗穎就如馮紹峰口中所說的「情商特別高」，曾公開曬出婆婆為她做的產後月子餐，菜色之豐富讓婆婆被輿論讚爆；馮紹峰更透露趙麗穎私下稱呼他媽為「女神婆婆」，讓媽媽特別開心，甚至把趙麗穎當成自己女兒來疼愛，表示若媳婦產後身體沒養好，絕對不會同意她拍戲，婆媳關係融洽。

(中時新聞網)