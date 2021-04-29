《震震有詞》邀資深媒體人許聖梅、律師劉韋廷，朱佑翎、兩性專家H、醫藥記者洪素卿，以趙麗穎、馮紹峰及江宏傑、福原愛的離婚新聞進行探討。

資深媒體人許聖梅說：「趙麗穎、馮紹峰這對銀色夫妻從宣佈結婚，導致微博大當機，宣布離婚那一刻也是大當機，因為這2人帶來1000億流量十分驚人。」

專家分析。（高點電視台提供）

趙麗穎、馮紹峰從宣布結婚便有許多網友唱衰，維持2年多的婚姻在宣布離婚後，網友們開始計算他們加起來超過43億新台幣的身家財產該怎麼分？

許聖梅補充，2人離婚新聞，央視還特別報導「除了離婚要有冷靜期，在結婚時也要有冷靜期，請不要因為顏值跟財富而匆忙決定」。律師劉韋廷對此表示，「在中國大陸今年的民法典做了修正，提出了離婚的冷靜期，也就是說雙方去辦離婚登記，在30天內任何一方如果覺得不應該離，當事人可以隨時去撤銷離婚。」

專家分析。（高點電視台提供）

高達43億的身家財產該怎麼分配？朱佑翎律師認為，「中國大陸有他們的民法規定，目前尚未得知結果，但若是在台灣這43億不是不動產或存款，而是持股目前的現值，必須先區分婚前財產或是婚後財產。」

朱佑翎舉例，婚前買了股票、婚後股價飆漲，才有所謂的婚後財產剩餘分配請求權。她也大膽推論，馮紹峰、趙麗穎兩人會各自處理屬於自己的財產，不特別跟對方索取。許聖梅補充：「這2人在經營公司上沒有交叉持股，因此在財產分割上對他們來說並不是難事。」

聊到福原愛、江宏傑夫妻，主持人謝震武律師表示：「有沒有女強男弱的問題是一回事，但在我們看來江宏傑世大運的表現、外型帥氣，他是有遠景的。」許聖梅則說，江宏傑父親開設建設公司，其實江宏傑可說是富二代、隱形富豪，只是福原愛財產太驚人，多出江宏傑100倍，他們之後的財產分割問題會比較複雜。

(中時 )