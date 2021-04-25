綜藝天王吳宗憲（憲哥）25日進棚錄製中天《小明星大跟班》，錄影前抽空接受訪問，談到福原愛在日本被拍到和高帥男出遊，心灰意冷的江宏傑日前已向法院訴請離婚，吳宗憲表示「合則來不合則去，愛情沒有對錯，愛1個人有1萬的理由，不愛1個人，不愛了就是理由」。

吳宗憲認為如果劈腿屬實的話，那2人在一起就無任何意義了，「愛的世界怎麼能容許有劈腿」，直呼劈腿是一種慣性，有一就會有二，並引用一句台灣俗諺來形容，「以前有一個話很不好聽，『可以娶婊為妻，不能娶妻作婊』，男人也是如此，劈腿了，這個家庭的情感意義就不在了」。他也說自己在這個圈子打滾幾十年，算得上是一股清流，以前被很多人誤會他愛上酒店，「我在那裡如坐針氈，從來不去的，然後我也從來不賭」。

聊完自己，換稱讚愛女，吳宗憲驕傲透露近日曝光率超高的吳姍儒（Sandy），今年已談好15支代言，忍不住笑喊「跟豬一樣，什麼地方都能用」，上千萬酬勞入袋的Sandy也買了一輛特斯拉孝敬老爸，當作「開心禮物」，雖然目前還沒收到，但吳宗憲再爆女兒出道8年，幾乎每年都會送他1台名車，更高興自誇「因為爸爸對她太好了，她覺得應該要對爸爸好一點，生女兒真好」。

另外，他還分享自己前天參加活動很晚回家，路上因為前方一輛車擋住，他只好慢慢開，結果被後方駕駛猛按喇叭，他認為深夜靜巷不宜大聲，立刻下車理論：「我就下來問他，你為什麼按我喇叭？」對方看到是他後嚇傻：「憲哥欸！」他無奈表示，被認出來就會覺得很不好意思，「如果是我普通人，那就可以好好說」。

(中時 )