近日，台灣被美國中情局(CIA)預估將成為世界上生育率最低的國家，此事引發社會憂心與熱議，也有許多專家、女性名人等出面分析可能的原因，除了經濟條件外，社會對於有意為人母的女性的各種歧視、不友善，也被認為是反催生的一大主因，已經當媽的「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，分享了自己曾因找不到育嬰室而在公廁幫女兒換尿布，遭到怒罵的經驗，坦言社會對於母嬰確實有點不友善。

潔哥與相戀18年的男友「岳妹」結婚後，很快迎接女兒到來，經常在社群分享育兒日常，近日有鑒於生育率問題，她也分享自身經驗，表示自己其實是很不喜歡造成別人麻煩的媽媽，如果出去吃飯女兒唉唉叫吵到別人的話，夫妻倆要不就是輪流抱她出去冷靜，不然就打包回家吃，盡可能不要造成別人的困擾，「大家都是消費者，我覺得沒有人必須忍受我小孩的吵鬧」。

只是有一次，潔哥帶女兒到戶外放風，當時孩子需要換尿布，可當地沒有育嬰室，因此她把嬰兒車推到一般廁所去換，也已經躲到角落的位置，就是怕擋到人不好意思，但畢竟空間不大，潔哥也盡量動作快，「換到一半一個阿婆進來就在那邊罵說：擋路欸在這邊換幹嘛！」。

潔哥表示平時的她可能會罵回去，但那次她自知確實有擋到一些路，因此吞下無奈與委屈，「但我真的也找不到地方可以換尿布了說，下一次會找一定有育嬰室的地方再出遊吧！」，坦言這個時刻確實感受到社會對帶孩子媽媽的不友善，這個經歷讓許多當媽的網友心有戚戚焉，大嘆世上有同理心的人很可能真的不夠多，「每次去外面吃飯壓力都很大」、「真的非常不友善，搞得帶小孩好像犯罪一樣」、「最後能去的地方就只剩百貨公司和親子館」。

(中時新聞網)