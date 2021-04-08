麻將大神徐乃麟右致贈阿喜中、黃鐙輝左麻將翻糖蛋糕，預祝《宅爺好神》收視長紅。（狼谷育樂台提供）

黃鐙輝、阿喜主持新節目《宅爺好神》。（狼谷育樂台提供）

黃鐙輝先前和辣模陳育涵受邀上沈玉琳網路節目《威廉沈歡樂送》，因公主抱時左手不慎貼在陳育涵左胸，畫面播出網友質疑性騷擾，而節目卻把爭議畫面刪除，讓網友質疑掩護襲胸，不過事後黃鐙輝道歉、陳育涵也認為當下沒感覺。黃鐙輝8日和阿喜出席新節目《宅爺好神》開播記者會，主持人拱黃鐙輝公主抱阿喜，黃鐙輝先是自嘲剛歷經風波，最後戴上製作單位準備的「隔熱手套」讓他安心抱阿喜。

黃鐙輝回憶，當時節目時沒彩排，陳育涵進場後往他身上跳，由於陳育涵身高有170公分，他當下還感覺「怎麼有點重」，也擔心沒抱好陳育涵會掉下去，沒有多想只是努力撐著，沒想到看到播出片段，坦言「我也覺得不ok」，製作單位問他是否要刪除，他認為刪反而心虛、建議不要，後來還是被剪掉，他自認問心無愧也不委屈，因「過失殺人也是殺人」，比起過去注重節目效果，現在避嫌更重要，也盡量不要公主抱。

黃鐙輝事發後第一時間發文道歉，加上陳育涵也發文幫澄清，雖然被慘罵，但帶動《歡樂送》點閱率提升，陳育涵因此被認識粉絲專業人數上升，黃鐙輝代言護肝產品也受關注，他認為「誠實面對它，不好的事後來是好的」，還有收到陳育涵粉絲感謝他的私訊，「因為你被罵讓更多人認識陳育涵」，他幽默自嘲「感謝黃金左手」。事發後老婆萁萁幸災樂禍，笑他「沒感覺還要被罵，好可憐」，丈母娘也一直笑。

今記者會上「博弈節目老司機」徐乃麟驚喜現身，送上麻將蛋糕象徵交接與傳承，帶來「大四喜開運套餐」轉運。阿喜和黃鐙輝過去曾合作電影，這次首度合作綜藝節目，不過阿喜打麻將至今沒贏過，被虧「地獄倒霉鬼」，朋友約打牌也不敢赴約，就怕輸到傾家蕩產。阿喜自爆牌運差，有次在遊輪上玩21點狂輸5萬台幣，連旅費都輸光，她索性退出牌桌，跟著別人「插花」全數贏回，被讚是「眼光好牌運差」。

節目將赴全台開箱各地麻將高手，也同步挖掘藝人家寶貝，其中一集赴徐乃麟家，黃鐙輝就挖寶到「開運手鍊」；還有一集到王思佳家錄影，懷孕的她運氣好到爆，不斷骰出豹子、連莊，節目還差點錄不完。打牌會攜帶開運小物？阿喜分享有次跟家人打麻將，媽媽穿整身紅狂贏錢，讓其他3人紛紛跑去換紅衣，搞得很像「3個紅衣女鬼打牌」；黃鐙輝認為紅內褲不一定奏效，也會看牌放置角度，但認為內心想法最重要「很類似禱告，要轉變心境」。《宅爺好神》4月9日起每週五晚間11點於狼谷育樂台168台（MOD 210台）播出。

(中時 )