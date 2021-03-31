網紅潔哥（李秉潔）在去年生下女兒fafa，常透過臉書與網友分享日常的她，日前就分享在超商聽到兩名小學生討論戀愛話題，沒想到聽到後面不僅差點笑出來，還要許多單身的人好好學著，立刻引起網友議論。

潔哥在臉書分享於超商聽到的一段對話，只見是兩名小學生在討論戀愛相關話題，A小學生詢問：「你又換女朋友了喔？」，B小學生回應「對啊！跟她不合」，A小學生繼續追問：「在一起不是很久了？」，沒想到B小學生無奈表示：「對啊！快一個月了吧」，聽完之後讓她立刻爆粗口：「Ｘ，我在後面差點笑出來」，接著喊話所有單身者：「各位沒男女朋友的，跟著他們學著點！人家一個月換一個欸，你呢」。

我身後的小學生們 在討論戀愛相關話題 A：你又換女朋友了喔 B：對啊跟她不合 A：在一起不是很久了 B：對啊，快一個月了吧 幹我在後面差點笑出來XDDDD 你各位沒男/女朋友的 跟著他們學著點！ 人家一個月換一個欸，你呢💁‍♀️ 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年3月30日 星期二

對此，許多網友直呼現在國小生太過早熟，紛紛留言：「我不會有換的問題，因為根本就不會有這種事情發生」、「看著比國小生還不如，腦中無限迴盪著『可憐吶』」、「我還在媽媽十塊，買合作社的包子跟結冰的飲料」、「我國小跟同學還在走廊上踢鋁罐，爭武林盟主，他們已經在談情說愛」。

日前她在臉書分享抽到上上籤，讓她直言不順很久了，真心希望能多點好運，強調很討厭別人對她說「生小孩帶財」這句話，畢竟自己生完小孩後，收入差蠻多的，完全沒有感覺到有帶財的fu，因此決定封肚生一個好好養就好。

(中時新聞網)