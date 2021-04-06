「畫出你的天穿日」前三名優秀作品。。（新北市客家局提供）

今年因應防疫優先、避免群聚風險等考量，新北市政府首次數位轉型舉辦「110年新北市升格十周年全國客家日–歇天穿」活動，除維持古禮於正月二十天穿日在新北市客家文化園區舉辦祭天儀式，廣邀微網紅及國際交換學生擔任禮生促進國際文化交流，更首創辦理「畫出你的天穿日」繪畫徵件比賽，吸引近500位「小畫家」共襄盛舉，一齊線上慶天穿。

新北市客家局表示，「畫出你的天穿日」繪畫比賽於2月19日至3月12日開始徵件，並於3月19日至26日號召全民線上投票，每個人透過手中選票，支持喜愛的作品入圍，投票期間戰況激烈，競賽票數高達近3萬人次投票，為評選出本次比賽的優勝作品，特別邀請超人氣網路插畫家「小學課本的逆襲」、客籍代表及美術協會代表組成專業評審團隊。

新北市客家局指出，本次參賽者高手雲集，用手繪、電繪各種風格來畫出他們的天穿日，超高水準的參賽作品也讓評審團在評選時驚艷連連。

超人氣網路插畫家「小學課本的逆襲」是這次繪畫比賽代言人也是評審團之一，他表示，對許多參賽作品印象深刻，很幸運參與這次活動，能看見這麼多精采的作品用創意及不同視角來詮釋臺灣傳統客家文化，相信這次繪畫比賽一定讓很多參賽者及投票民眾，更加認識客家文化，是非常難得的人生體驗，評審團對本次網路徵件比賽給予相當的支持與肯定，除建議未來能擴大舉辦。另外評審團提醒參賽者用完整的構圖與配色就能脫穎而出，獲得評審及民眾的青睞。

新北市客家局長林素琴表示，今年將全國客家日數位轉型為線上活動，總參賽作品將近500件之多，人氣投票更有數萬人響應，而本次繪畫比賽的金獎得主，更是以天馬行空的幻想描繪天穿日及客家新世界，透過機器人「女媧號」協助補天，讓客家新世界沒缺陷、更美好，非常感謝所有民眾對於本次活動的熱烈支持，有大家的熱情參與，讓全國民眾一起見證後疫情時代樹立數位轉型的經典里程碑。

比賽得獎名單及網路抽獎的幸運得主，都在新北市客家局臉書粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／ntpchakka／)。

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