曾獲台北電影節「台北特別獎」的49歲紀錄片導演吳耀東在公視紀實推出新作《站在那裡》，耗時8個月，紀錄2位資深劇場工作者溫吉興和王墨林的日常，透過鏡頭描述他們堅守小劇場文化的邊緣孤獨與內心糾結，也自然地將自己拍攝紀錄片25年的心情投射在他們身上，「人生到了某種境界，我心裡『孤單』、『荒謬』、『虛無』那幾個關鍵字在這部片中我看到了」 。

吳耀東也希望能夠藉此片自我療癒，找回自己學生時期拍片的熱情，「覺得好像可以回頭看看我之前在做什麼，大墨（王墨林）還是有在寫評論劇本，吉興也依然在小劇場學校教課，努力堅持在自己的理想上，也一直在自己的專業上挑戰如何遺忘和被遺忘，記憶和遺忘不停地在他們心裡做鬥爭，他們只能不斷在虛無放逐中裝瘋賣傻，就算是到龍山寺、7-11亂逛對他們來說也是非常慎重，這背後就是他們主體對這個體制跟世道的抗爭，只能藉由這種無聊的晃蕩感受到自己某種存在」。

吳耀東說自己比起很多人已經算是幸運了，一路上有很多好友力挺，家人雖會擔心他收入不夠，但也都不反對他走這行，可說是幾乎沒什麼遇到挫折，當然有時候也會覺得都不被大家了解跟認同，尤其他拍攝的還是偏真實、暗黑，不是那種激勵人心、充滿愛的紀錄片，「很少人會想去看講孤單、寂寞、存在的作品啊」，難免產生某種惆悵和失落感，被潑冷水後，繼續在憤怒的路途上前進，他自嘲「是我自己選擇走這樣的『歪路』，就只能去面對」。

至1996年拍攝紀錄片至今，吳耀東在1998年就曾憑藉《在高速公路上游泳》拿下金穗獎紀錄片影帶類首獎。2018年再以《Goodnight ＆ Goodbye》奪得台灣國際紀錄片影展「亞洲視野競賽單元」評審團特別獎和觀眾最佳票選獎。當過金馬評審的他也坦言內心當然還是渴望能夠抱座金馬回家，「這樣我媽就能夠完全放心了，我去國外拿多重要的獎，她可能都不清楚，對我而言就是那樣的意義」，但也認為要中間要經歷層層關卡，「運氣的成份也是滿重的，就隨緣吧」。

至於支撐自己持續拍攝紀錄片的主因，吳耀東笑回就是「不用騙人」，「這點讓我很快樂，我跟被攝者是彼此付出真心在交朋友，我們互相信任一同完成的過程，會讓我有一種滿足感」，但每次拍攝他也都會陷入「憑什麼你帶著一台攝影機就可以闖入別人的生活」的自我懷疑中，他還形容拍攝紀錄片就像「從別人的生命中拿走一些東西，來成就自己，是一種詛咒」，對紀錄片又愛又恨，有時雖然被現實消磨掉熱情，在紀錄片中明明已經傷痕累累 ，心裡有許多不堪，卻又離不開，「一直困在紀錄片這個詛咒中」。

那會不會想要挑戰劇情片？吳耀東表示確實很多導演都在紀錄片中受傷後，就決定跳脫去拍劇情片，有些故事也的確無法用紀錄片的方式呈現，自己拍了那麼多部紀錄片，聽了好多人的故事，心裡頭當然也累積了不少東西，但他目前還沒有一個他非常迫切渴望享用劇情片寫出來的故事，以及技術層面上的能力也還無法到達，不過還是會繼續努力。而之後則想要拍難民相關議題的紀錄片，但他認為語言和資金的部分必須先克服。《站在那裡》可在「公視＋」上收看。

(中時 )