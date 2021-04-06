卓蘭國小半戶外球場呈現客家竹藝編織美學，以雙色穿插增加校園色彩豐富。（巫靜婷攝）

卓蘭國小半戶外球場避免與老樹相爭，將工程基地東移約20公尺，並改善既有運動場鋪面，加設遮雨鋼棚。（巫靜婷攝）

苗栗縣卓蘭國小西南側半戶外球場6日啟用，校長李豪朕指出，半戶外球場歷時5個月終於完工啟用，讓482名學子能夠不必忍受日曬雨淋，在戶外空曠場地從事運動及訓練，放學後也能提供附近民眾打球，讓卓蘭國小大小朋友、師生們、社區民眾，都能享有更好的運動環境。

校方指出，卓蘭國小以前在戶外的球場沒有遮蔭設施，學生和球隊只能忍受太陽曝曬、風吹雨淋，揮汗練習，且在球場旁的茄苳樹長得越來越來大，就要與籃框打架，為了保護老樹兼顧球場正常功能，此次半戶外球場工程把基地東移約20公尺，並改善既有運動場鋪面，加設遮雨鋼棚。

卓蘭國小校長李豪朕指出，新的半戶外球場內部空間以鋼構圓管取代傳統鋼構，展現建築結構美學，建築物空間有穿透感，遮陽板則採用編織形式呈現客家竹藝編織美學，並以雙色穿插增加校園色彩豐富，總工程經費約890萬元，不只學校有更安全運動場域，晚上也能開放給社區民眾運動打球。

教育處長邱廷岳表示，縣府向教育部體育署爭取經費，110年度迄今已獲學校相關體育設施包含操場、半戶外球場、足球場、棒球場等新整建經費近1億元，目前縣內風雨操場約有10幾座，而卓蘭國小的半戶外球場是縣府爭取的第2批工程，後續將持續中央補助加上縣款，改善國中小學運動設施設備。

苗栗縣長徐耀昌6日前往卓蘭國小為客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區揭幕，走進國小新建的半戶外球場明顯感受遮蔭效果，他表示，半戶外球場與密閉式的運動場所不一樣，未來會盡量爭取風雨球場，營造更友善的學習環境。

(中時 )