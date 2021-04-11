有平地櫻花之稱的花旗木已開好開滿，花蓮明義國小國樂班在粉紅色的林間演奏，相得益彰。（莊哲權攝）

有平地櫻花之稱的花旗木已開好開滿，人人都是網紅網美。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉鹿鳴酒店種植100多株花旗木正怒放，徜徉其間，彷彿被粉紅泡泡團團圍住，令人少女心大噴發，加上來自花蓮的明義國小國樂班，在桃花陣中演奏，絲竹管弦，餘音繚繞，充滿視覺與聽覺的雙重享受。

滿滿的粉紅花朵，加上悠揚的旋律，遊客說「超級療癒」。台9線台東縣鹿野鄉四維段的鹿鳴溫泉大酒店，利用近1公頃的草皮種植上百棵花旗木，都已經開好開滿，來自花蓮市明義國小國樂班在桃花林下，演奏出悠揚樂曲，與粉紅樹林形成絕妙組合。

明義國小校長吳慧貞說，受疫情影響，孩子們已連續兩年無法參加全國賽事，為了彌補此遺憾，並提供孩子更多展演機會， 以打工換宿的方式，在鹿鳴酒店花旗木下演奏，孩子們有不一樣的演出經驗，更可以免費住五星級飯店，可說是學校與企業的完美結合 。

吳慧貞說，已有51年歷史的花蓮市明義國小國樂團，在國內各項音樂比賽獲獎無數，經常受邀到全台各地演出，4月10日及11日在鳴溫泉酒店快閃演出3場，小朋友第一次在戶外的花旗木林下表演，都覺得非常新奇，而且是用自己的專業來跟鹿鳴換住宿，大家都覺得很有意義，有成就感。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，花旗木又稱泰國櫻花、桃紅陣雨樹、平地櫻花，3月底開花，4月中旬會全部綻放，花期長達1個月，17日上午有場林下茶會，讓遊客感受粉紅泡泡的夢幻，在這裡打卡拍照，每個人都可以是「網美」。

活動期間，非住宿房客酌收清潔費用100元，加鹿鳴官方line優待50元，入場費可抵飯店內消費，如憑100元發票兌換兩顆冰淇淋，65歲以上及4歲以下免費。

(中時 )