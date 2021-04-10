每年4月及5月為桐花盛開季節，台南市楠西區梅嶺風景區近百株油桐花已陸續綻放，市府客家事務委員會10日於梅嶺福來梅園辦理2021台南客家桐花祭「桐花之南、梅嶺初放」活動，市長黃偉哲與遊客花樹下同賞客家舞蹈、音樂饗宴，感受客家文化與桐花之美。

黃偉哲表示，台南市政府在客家事務推動上較晚起步，感謝以往在艱困環境中仍努力保存與延續的前輩及單位，接下來與市府團隊會更努力，從教育著手，與地方合作，保存客家、原民等多元族群的文化，讓即將建城400年的台南有更豐富的人文色彩。

台南市府10日於梅嶺舉辦台南客家桐花祭，市長黃偉哲上山賞花。（劉秀芬攝）

客家事務委員會表示，在市府的政策推動下，逐漸喚起梅嶺當地客家意識，在地開基伯公廟旁，自發性地種植桐花林一片，集中福來老梅園一帶，近百株的桐花，因南部因氣溫較高，花期普遍比中北部早1個月，自3月中旬起就已見花跡，正陸續綻放中，猶如下起4月雪。

客家事務委員會主任委員古秀妃表示，去年10月成立客家事務委員會以來，在台南市各地推廣客家語言文化。在梅嶺舉辦台南首屆客家桐花祭，主要是梅嶺地區多為日據時期來自桃竹苗地區的島內二次客家移民，推估約7成為客家人，目前部分第三代還會講幾句客家話。

台南市楠西區梅嶺風景區近百株油桐花已陸續綻放。（劉秀芬攝）

台南市首次辦理台南客家桐花祭，10日於梅嶺福來梅園花樹下舉辦浪漫藝文饗宴。（劉秀芬攝）

客家事務委員會表示，梅嶺能飄起4月雪，幕後的重要推手歸功於福來餐廳負責人陳居峰，陳居峰母親為楠西鹿陶洋江家客家人，自己對於梅嶺、對於客家皆有一份深厚的情感，時時刻刻思索著如何為這片土地做些什麼，簡單的動機促使陳居峰自十多年前開始在梅嶺栽種油桐樹，至今已陸續在山坡上種了近百株，讓梅嶺近年春夏間飄起了4月雪。

目前梅嶺桐花開花狀況約6、7成，還有近兩周的花期，歡迎市民朋友前來梅嶺賞桐花，順便採青梅、挽仙桃，品嘗梅子雞、薑黃機，晚上再到伍龍步道賞螢火蟲。

(中時 )