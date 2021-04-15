台東縣池上鄉今年初迎來數波寒流，梅子結果率雖然大增，卻因乾旱少雨、果實偏小，造成採摘成本增加，池上鄉農會與果農合作，安排採果遊程。（蔡旻妤攝）

全球近年氣候暖化影響，梅子產量銳減，台東全縣種植面積約680公頃，是梅子東部最大產區，其中池上鄉種植面積約占50公頃，今年初迎來數波寒流，梅子結果率雖然大增，卻因乾旱少雨、果實偏小，造成農民採摘成本增加，池上鄉農會就與果農合作，安排採果遊程，讓民眾幫忙採果，也體驗梅子簡易加工的樂趣。

數十名遊客頭戴斗笠、手提籃子，來到果實纍纍的梅子樹下，邊聽著導覽，邊摘取較成熟的梅子，隨後將其清洗、擦乾，加糖蜜醃漬成發酵汁。此外，遊客也眼尖發現，梅子樹下竟然種了不少野菜，詢問這是一種新的摘種方式嗎？池上鄉梅農吳三花表示，因為比較涼啊！一方面可以避免葉菜類長期直接曝曬在陽光底下，更可以省下澆水量，但唯一不便的，就是要請遊客抬頭摘採梅子時，也得注意腳下的野菜就是了。

台東縣池上鄉今年初迎來數波寒流，梅子結果率雖然大增，卻因乾旱少雨、果實偏小，造成採摘成本增加，池上鄉農會與果農合作，安排採果遊程。（蔡旻妤攝）

「以產量來看，相較往年已少很多了，今年一直吹南風導致落果」梅農說，台東縣以連續多年產量不佳，今年初數波寒流雖然梅子大量結果，但缺水造成果實較小，增加採果人力成本，於是池上鄉農會就推出採梅體驗旅遊，安排遊客到梅園採果、採菜，活動已經推出至今已是第3年，也有農友說，有的遊客不諳摘採方式，等到遊客離開後，還得再整理菜園一次，有點困擾。

台東縣池上鄉今年初迎來數波寒流，梅子結果率雖然大增，卻因乾旱少雨、果實偏小，造成採摘成本增加，池上鄉農會與果農合作，安排採果遊程。（蔡旻妤攝）

旅行社經理洪敏嘉表示，近期旅遊型態轉變，遊客來到台東更愛親近大自然，推此遊程除了採梅、採菜之外，也能認識當地生態，在導覽後體驗採果，更知道農民的辛苦、怎麼去採果，農村體驗行程的接受度不僅對於都會區遊客，普遍接受度也愈來愈高。

(中時 )