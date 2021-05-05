受到疫情和美國科技股下跌衝擊，台股也從歷史高檔連續兩天暴量重挫，周二（4日）再度大跌288點，爆出6642億成交量改寫新高，而當沖交易占比也由34%跳增至42%，為2月4日以來高點。財信傳媒董事長謝金河表示，台股在5月的第一個交易日大跌344點，讓短線帽客很緊張，不過「這是考驗基本面的開始」，也讓企業市值排名重新大洗牌。

台股在萬七高檔、當沖交易熱絡，由於當沖交易稅率由0.3%減半為0.15%的優惠措施，將於今年底到期，金管會建議財政部延長當沖降稅措施5年，此舉引發外界不少討論，前行政院長陳冲批評，當沖讓股市像賭場，氣氛也會更像安寧病房。

而台股近兩日崩跌，4日盤中更一度狂殺574點，當沖交易占比又由34%激增至42%。有法人表示，大盤當沖風氣盛行，投資人打帶跑心態濃厚，導致籌碼趨於凌亂，一旦行情有任何風吹草動，隨即引爆多殺多賣壓；但也有投顧認為，當沖交易稅減半，有利帶動股市量能持續增溫，擴大台股市場大餅，拉高本益比空間，未來有機會吸引優質企業返台掛牌。

謝金河在臉書發文指出，台股在5月的第一個交易日大跌344.31，讓短線的帽客很緊張，不過這是考驗基本面的開始，這一天股價波動大，市值也出現大風吹，這也是台灣企業重新洗牌變動最激烈的一天。

他說，這一天，聯發科仍穩居老二地位，與鴻海差距拉開了。二是富邦金大配股息股票，得到市場正面回應，市值往上衝，站上第七，而國泰金也往上升一級到第九，聯電股價大幅下跌，市值跌至第十一。有趣的是長榮海運股價往上衝，追過大立光、統一、兆豐金及中信金，成為第十五大市值企業，陽明也快速趕路，已經追到市值第五十，可能進一步追過彰化銀行。

謝金河認為，股價有如企業穿在身上的外衣，高股價相對也代表是好公司，對於人才吸引有正面效果，而市值代表企業的競爭力，企業要走向國際，市值愈大才有併購別人的能力，這次聯發科、富邦金都在關鍵轉捩點上做出精準的動作，這是很高明的戰略。

(中時新聞網)