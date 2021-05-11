針對近期報章媒體對當日沖銷比例計算有所疑義，證交所11日發布新聞稿，除就當日沖銷比率計算方式及相關數據說明，並強調當沖屬中性交易制度，且前4月當沖占比33.84％，相較國際市場4～6成尚屬合理。

證交所就當日沖銷比率計算方式及相關數據說明如下：

一、當日沖銷比率計算方式：市場成交值係市場買進或賣出的金額，並非市場買進賣出金額之加總，所以計算當日沖銷比率時，應以當日沖銷交易買進或賣出成交金額計算，而非以當日沖銷買進金額加當日沖銷賣出金額計算。

二、近期當沖數據：110年1～4月當日沖銷買進及賣出加總金額合計約186,299億元，以110年1～4月當日沖銷買進金額及賣出金額之平均數除以交易天數，計算當日沖銷日均成交值約為1,258億元（186,299億元先除以2，再除以110年1～4月交易天數74日=1,258億元），占同期間集中市場日均成交值3,718億元的比例約為33.85％，相較於國際市場當沖比率約為4～6成，我國當沖比例尚屬合理。

證交所強調，當日沖銷提供投資人在市場行情走勢不確定、誤判情勢或投資人買進之股票於盤中價格走揚時，適時反向沖銷之機會，以降低投資人風險或提前實現獲利，因此，現股當沖有助投資人靈活運用交易策略，且國外各主要市場均提供當沖交易，以滿足投資人需求，對投資市場而言，當沖交易乃是中性的交易制度。

(工商 )