東陽4月合併稅前淨利3,620萬元 年增132％ 15:112021/05/17 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結4月合併稅前淨利3,620萬元，較去年同期成長132％；若排除4月匯兌損失4,375萬元，則較去年同期成長224％。 東陽累計前四月合併稅前淨利3.44億元，年增26％，每股稅前淨利0.59元。若排除兩期匯兌後，則較去年同期累計成長34％。 東陽總裁吳永祥指出，AM、OEM事業群，加強整理整頓，提升整體競爭力。 中鋼4月合併稅前盈餘賺61.69億、月增9％再創單月新高 《造紙股》永豐餘決配息1.5元 5大方向永續發展 (工商 ) #東陽 #合併稅前淨利 #較去年同期 #排除 #匯兌損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》馬斯克一字千金 比特幣跌破4.4萬美元 10:012021/05/17 財經 遠雄建第1季合併財報出爐：EPS達0.97元 13:042021/05/17 財經 日本4月企業物價指數增幅創六年半新高 11:522021/05/17 財經 傳華納媒體與Discovery將合併 最快本週宣布 11:342021/05/17 國際 《汽車股》東陽4月稅前淨利年增132％ 前4月稅前EPS0.59元 09:442021/05/17 財經 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 10:352021/05/17 財經 《鋼鐵股》中鋼4月獲利61.69億元再創高 前4月每股稅前賺1.22元 14:502021/05/17 財經 陸54城4月二手房價格較前月上漲 徐州領漲 10:102021/05/17 兩岸 《其他電子》原料上漲 貿聯-KY遭降獲利估值 12:512021/05/17 財經 《類股》宅食熱潮 食品股人氣旺 11:262021/05/17 財經 《櫃買市場》早盤虛累累 櫃買喊話：上櫃基本面佳 10:012021/05/17 財經 財經熱門新聞 疫情爆不停 雙北封校園 這6檔「停課概念股」飆漲停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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