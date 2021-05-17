東陽（1319）自結4月合併稅前淨利3,620萬元，較去年同期成長132％；若排除4月匯兌損失4,375萬元，則較去年同期成長224％。

東陽累計前四月合併稅前淨利3.44億元，年增26％，每股稅前淨利0.59元。若排除兩期匯兌後，則較去年同期累計成長34％。

東陽總裁吳永祥指出，AM、OEM事業群，加強整理整頓，提升整體競爭力。

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(工商 )

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