國旅爆棚讓各地人擠人，雄獅旅遊發布最新調查，公布目前人氣最旺、預約才能玩的稀缺秘境，包括不老部落、司馬庫斯，以及人氣爆棚的南台灣AKAME、台中新社「飛花落院」特色餐廳，四大景點的入場資格一票難求，堪稱比Jolin演唱會還難搶。

雄獅指出，最受歡迎第一名當屬「遺世仙境-不老部落」，「BulauBulau」音近似不老，在泰雅族語言裡有「閒晃、閒逛」的含意，進入山林聖地、茅廬錯落間，可以一窺寒溪村的慢活，傳承已久的編織工藝，烤山豬肉搭配時令料理，體驗原住民餐桌美學、雨霧是這裡的主人，滋潤著泰雅族的不老傳奇，神秘感十足的世外桃花源，成了當今最難一窺秘境的口袋名單。

不老部落每日只接待30位貴賓，每每一開放預約就直接秒殺，為了創造完整且深入的旅遊體驗，半年內不老部落約莫有5000個入場名額，雄獅旅遊就搶下將近十分之一，堪稱旅遊業史上最大量紀錄。低調上架短短一周，就被民眾瘋搶4成左右。

有「上帝的部落」美稱的泰雅族部落-司馬庫斯，位在海拔約1500公尺高的新竹尖石鄉，遺世獨立的自然風光，加上森林深處有一大片原始紅檜林開始聲名大噪，進而帶動觀光熱潮，部落中不到100間的住房，每每一開放便銷售一空，雄獅旅遊所規劃的周末行程一上架就統統秒殺，五月份遊程早已銷售一空，六月份也已7-8成滿，堪稱台灣部落旅遊最難搶的第二名。

號稱「南台灣最難訂位的餐廳」AKAME，近年來人氣愈來愈高，也愈來愈難訂到位，常常一開放就是秒殺，雄獅旅遊包套的遊程，也經常還沒上架就被預訂一空，即便位在屏東霧台鄉，要耗費許多時間車程入山，老饕們依舊甘之如飴。曾任職於新加坡名餐廳江振誠的魯凱族主廚彭天恩，放棄了高薪返台，執意將美味的料理帶回山中。他以柴窯取代現代爐具，採集自山林野菜再使用大量傳統香料，運用古老烹煮手法再融合法式料理精神，為原民傳統料理提出新譯。

歷經10年規劃，並耗資上億元建造的無菜單日式山中料亭「飛花落院」近期開幕，一開放便造成轟動天天爆滿，每日50席的名額，3個月內的預定全數秒殺。以唐詩「息燕歸檐靜，飛花落院閒」命名的「飛花落院」，呈現經典的日式庭院美學，伴隨著壯麗的山稜絕景，處處充滿禪意，飛花落院目前僅接受預約制，每套10道菜品，雄獅旅遊從餐廳4／24開放預約開始，就搶下150席6-7月名額，要帶老饕一同嘗鮮。

(中時 )